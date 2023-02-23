НАПК внесло французский Auchan в перечень международных спонсоров войны

Основанием стало то, что после полномасштабного вторжения России в Украину компания не прекратила финансировать страну-агрессора и не закрыла свой бизнес в РФ.

"Для Auchan Россия является вторым по значению рынком сбыта после Франции. Только в 2020 году российский "Ашан" заплатил $167 млн в российский бюджет. По подсчетам журналистов, это равняется стоимости 15 самолетов СУ-25, 42 танков, 222 ракет "Калибр" или 477 тыс. автоматов АК-74. Мы не можем позволить, чтобы Россия продолжила получать эти средства, на которые потом убивают украинцев... Институт репутации должен действовать, поэтому мы внесли Auchan в перечень международных спонсоров войны", – заявил глава НАПК Александр Новиков.

В агентстве отмечают, что российские и международные издания опубликовали доказательства того, что российское подразделение компании снабжало армию под видом гуманитарной помощи. Также оно причастна к поддержке мобилизации: "Ашан" собирал и передавал военкоматам информацию о своих сотрудниках, после чего их уже могли мобилизовать прямо с рабочего места.