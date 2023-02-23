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ВОЙНА В УКРАИНЕ

НАПК внесло французский Auchan в перечень международных спонсоров войны

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Подразделение компании в России продолжает работать и помогать армии оккупантов, заявили в НАПК
Подразделение компании в России продолжает работать и помогать армии оккупантов, заявили в НАПК
Фото: ЕРА

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции внесло французскую корпорацию Auchan Holding в список международных спонсоров войны. Об этом пресс-служба НАПК сообщила 23 февраля.

Основанием стало то, что после полномасштабного вторжения России в Украину компания не прекратила финансировать страну-агрессора и не закрыла свой бизнес в РФ.

"Для Auchan Россия является вторым по значению рынком сбыта после Франции. Только в 2020 году российский "Ашан" заплатил $167 млн в российский бюджет. По подсчетам журналистов, это равняется стоимости 15 самолетов СУ-25, 42 танков, 222 ракет "Калибр" или 477 тыс. автоматов АК-74. Мы не можем позволить, чтобы Россия продолжила получать эти средства, на которые потом убивают украинцев... Институт репутации должен действовать, поэтому мы внесли Auchan в перечень международных спонсоров войны", – заявил глава НАПК Александр Новиков.

В агентстве отмечают, что российские и международные издания опубликовали доказательства того, что российское подразделение компании снабжало армию под видом гуманитарной помощи. Также оно причастна к поддержке мобилизации: "Ашан" собирал и передавал военкоматам информацию о своих сотрудниках, после чего их уже могли мобилизовать прямо с рабочего места.

Контекст:

Auchan – международная сеть розничной торговли, созданная во Франции в 1961. Она работает в 12 странах Европы, Азии и Африки и является 11-м мировым дистрибьютором продуктов питания, говорится на сайте украинской сети. 

17 февраля журналисты-расследователи российского издания The Insider, французской газеты Le Monde и международного сообщества Bellingcat выпустили материал, в котором говорится, что сеть Auchan в России поставляла оккупационным войскам различные товары под видом "гуманитарной помощи"

В тот же день на сайте Auchan Retail появилось заявление компании в связи с расследованием Le Monde, Bellingcat и The Insider. В нем говорится, что сеть супермаркетов не поставляла товары российским военным. 

Согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается лишь помощь мирному населению. Поддержка же одной из воюющих сторон может подвести Auchan под санкции и привести к уходу компании с российского рынка, подчеркнул The Insider. В РФ 230 магазинов сети Auchan с оборотом €3,2 млрд в год. Это 10% сети. 

В "Auchan Україна" заявили, что шокированы такой информацией. Украинская сеть потребовала от французского офиса объяснений. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудит со своей французской коллегой Катрин Колонной расследование о деятельности Auchan как "полноценного оружия российской агрессии".

Теги: Россия, терроризм, война России против Украины, НАПК, Ашан, Александр Новиков (НАПК)
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