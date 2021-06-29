Одна из крупнейших судоходных компаний мира открывает офис в Украине

Офис будет находиться в Одессе. Сейчас там уже работают более 20 сотрудников.

Как отметили в компании, одним из решающих факторов открытия украинского офиса стало выгодное географическое расположение Украины.

"Привлекательным экспортным рынком для Hapag-Lloyd Украину делают также богатство различными минеральными ресурсами и одно из крупнейших в мире сельскохозяйственных производств. Украина является важным импортером электроники, оборудования и потребительских товаров, а также местом проведения операций ряда крупнейших транснациональных компаний мира, что открывает широкие возможности для морских перевозчиков, таких как Hapag-Lloyd", – говорится в сообщении.

Руководство компании считает "убедительным" экономический рост Украины.

"Многие украинские грузоотправители уже пользуются услугами Hapag-Lloyd. Открывая наш новый офис в Украине, мы отдаем должное отличному развитию бизнеса и огромным шансам, которые мы видим на этом рынке", – добавили в компании.

Hapag-Lloyd владеет флотом из 241 современного контейнеровоза общей грузоподъемностью 1,7 млн тонн. Штат компании состоит из более чем 13,3 тыс. сотрудников, которые работают в 395 офисах в 131 стране мира.