Основатель криптовалюты Ethereum перевел на поддержку Украины $4,7 млн

Получателями доната стали фонд Минцифры и фонд Unchain Ukrainian.

НВ сообщило 7 апреля, что два перевода Бутерина по 750 монет составили примерно $4,7 млн.

По данным криптовалютной биржи Kraken на 8 апреля, стоимость эфириума составляет $3261.

Курс эфириума достиг рекордного уровня 8 ноября 2021 года, стоимость эфириума выросла до $4700.

Контекст:

Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире, писал журнал Forbes в мае 2021 года. Стоимость активов Бутерина достигла $1,1 млрд. Состояние Бутерина выросло благодаря росту криптовалюты эфириум.

12 мая Forbes сообщил, что состояние Бутерина превышает $1,3 млрд. 15 мая стало известно, что он перевел 500 монет Ethereum и более 50,7 трлн монет Shiba Inu стоимостью $1,14 млрд нескольким некоммерческим организациям Индии на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции.

Бутерин родился в России в 1994 году, в шестилетнем возрасте он с родителями переехал в Канаду. Владеет русским, английским и китайским языками.