Отмена наличных денег в Украине. В Офисе президента не отказываются от идеи, но обещают "ступенчатый подход"

Комментируя озвученную им инициативу по уменьшению доли наличности в украинской экономике, Шурма отметил, что введение безналичной системы (режим cashless) невозможно без значительного снижения налогов, амнистии капитала и создания инфраструктуры, при которой государство будет гарантировать использование безналичных денег в любой момент и где угодно.
"Мы готовим проект, основной целью которого будет стопроцентное покрытие цифровыми банковскими услугами всей территории страны. Должна быть полная доступность всей инфраструктуры для любого гражданина Украины при любых условиях", – пояснил он.
Также этот переход невозможен без надежных гарантий для граждан, считает замглавы ОП.
"Украинцы должны быть настолько же уверены в цифровых деньгах, насколько сейчас уверены в бумажных", – сказал он, добавив, что постепенный отказ от наличных денег в перспективе позволит резко снизить уровень коррупции.
На пресс-конференции 30 июня Шурма также подчеркнул, что он не говорил о намерениях запретить наличные в Украине как об уже принятом решении, сообщает "Экономическая правда".
"Было сказано, что мы анализируем такой опыт и сценарий перевода экономики и всей системы на cashless. Мы действительно сейчас анализируем и смотрим, можно ли и как это можно ввести... Произошла очень большая манипуляция и спекуляция этим фактом", – заявил он.
Шурма признал, что на сегодня нет ни одного государства, которое бы полностью отказалось от наличных денег, но отметил, что есть успешные примеры, в частности Швеция, которые "вплотную подошли к этому".
По его мнению, острая реакция украинского общества на эту идею была вызвана прежде всего тем, что люди в негосударственном секторе массово получают доходы в наличных в результате схем по минимизации налогов.
21 июня на конференции Ukraine Recovery Conference в Лондоне 21 июня Шурма заявил, что в Украине есть планы полностью отказаться от использования наличных денег в рамках борьбы с коррупцией. "Мы хотим быть первой полностью cashless-экономикой", – сказал он.
Первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, комментируя это заявление 28 июня, сказала, что банковская система Украины готова к такому вызову. "С точки зрения технологии, с точки зрения инклюзии и непрерывности готова к этому. Готова ли к этому Украина?" – спросила она.
По данным НБУ на 1 апреля, сумма наличных, находившихся в обращении в Украине, составляла 676,1 млрд грн. Это на 40 млрд грн, или на 5,6% меньше, чем на 1 января (716,1 млрд грн).