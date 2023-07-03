Отмена наличных денег в Украине. В Офисе президента не отказываются от идеи, но обещают "ступенчатый подход"

Комментируя озвученную им инициативу по уменьшению доли наличности в украинской экономике, Шурма отметил, что введение безналичной системы (режим cashless) невозможно без значительного снижения налогов, амнистии капитала и создания инфраструктуры, при которой государство будет гарантировать использование безналичных денег в любой момент и где угодно.

"Мы готовим проект, основной целью которого будет стопроцентное покрытие цифровыми банковскими услугами всей территории страны. Должна быть полная доступность всей инфраструктуры для любого гражданина Украины при любых условиях", – пояснил он.

Также этот переход невозможен без надежных гарантий для граждан, считает замглавы ОП.

"Украинцы должны быть настолько же уверены в цифровых деньгах, насколько сейчас уверены в бумажных", – сказал он, добавив, что постепенный отказ от наличных денег в перспективе позволит резко снизить уровень коррупции.

На пресс-конференции 30 июня Шурма также подчеркнул, что он не говорил о намерениях запретить наличные в Украине как об уже принятом решении, сообщает "Экономическая правда".

"Было сказано, что мы анализируем такой опыт и сценарий перевода экономики и всей системы на cashless. Мы действительно сейчас анализируем и смотрим, можно ли и как это можно ввести... Произошла очень большая манипуляция и спекуляция этим фактом", – заявил он.

Шурма признал, что на сегодня нет ни одного государства, которое бы полностью отказалось от наличных денег, но отметил, что есть успешные примеры, в частности Швеция, которые "вплотную подошли к этому".

По его мнению, острая реакция украинского общества на эту идею была вызвана прежде всего тем, что люди в негосударственном секторе массово получают доходы в наличных в результате схем по минимизации налогов.