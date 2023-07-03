ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Отмена наличных денег в Украине. В Офисе президента не отказываются от идеи, но обещают "ступенчатый подход"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Переход невозможен без надежных гарантий для граждан, считает Шурма
Переход невозможен без надежных гарантий для граждан, считает Шурма
Фото: president.gov.ua

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что введение безналичной системы в Украине предполагает "не быстрый, а системный, ступенчатый и комплексный подход". Об этом он сказал на встрече с бизнесменами 30 июня, сообщает сайт ОП.

Комментируя озвученную им инициативу по уменьшению доли наличности в украинской экономике, Шурма отметил, что введение безналичной системы (режим cashless) невозможно без значительного снижения налогов, амнистии капитала и создания инфраструктуры, при которой государство будет гарантировать использование безналичных денег в любой момент и где угодно.

"Мы готовим проект, основной целью которого будет стопроцентное покрытие цифровыми банковскими услугами всей территории страны. Должна быть полная доступность всей инфраструктуры для любого гражданина Украины при любых условиях", – пояснил он.

Также этот переход невозможен без надежных гарантий для граждан, считает замглавы ОП.

"Украинцы должны быть настолько же уверены в цифровых деньгах, насколько сейчас уверены в бумажных", – сказал он, добавив, что постепенный отказ от наличных денег в перспективе позволит резко снизить уровень коррупции.

На пресс-конференции 30 июня Шурма также подчеркнул, что он не говорил о намерениях запретить наличные в Украине как об уже принятом решении, сообщает "Экономическая правда"

"Было сказано, что мы анализируем такой опыт и сценарий перевода экономики и всей системы на cashless. Мы действительно сейчас анализируем и смотрим, можно ли и как это можно ввести... Произошла очень большая манипуляция и спекуляция этим фактом", – заявил он.

Шурма признал, что на сегодня нет ни одного государства, которое бы полностью отказалось от наличных денег, но отметил, что есть успешные примеры, в частности Швеция, которые "вплотную подошли к этому".

По его мнению, острая реакция украинского общества на эту идею была вызвана прежде всего тем, что люди в негосударственном секторе массово получают доходы в наличных в результате схем по минимизации налогов.

Контекст:

21 июня на конференции Ukraine Recovery Conference в Лондоне 21 июня Шурма заявил, что в Украине есть планы полностью отказаться от использования наличных денег в рамках борьбы с коррупцией. "Мы хотим быть первой полностью cashless-экономикой", – сказал он.

Первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, комментируя это заявление 28 июня, сказала, что банковская система Украины готова к такому вызову. "С точки зрения технологии, с точки зрения инклюзии и непрерывности готова к этому. Готова ли к этому Украина?" – спросила она.

По данным НБУ на 1 апреля, сумма наличных, находившихся в обращении в Украине, составляла 676,1 млрд грн. Это на 40 млрд грн, или на 5,6% меньше, чем на 1 января (716,1 млрд грн).

Теги: Офис президента Украины, наличные деньги, Ростислав Шурма
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Галина ГРИШИНА
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
Галина ГРИШИНА
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Галина ГРИШИНА
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
Галина ГРИШИНА
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мозговая публично обратилась к бывшему мужу Пономареву: Я простила тебя. Спасибо за урок, свободен (180550)
2
"Я себе не наливаю. Моя мне нальет". 49-летний Винник рассказал о своей зависимости (79261)
3
Винник: Точно знаю, что никогда не буду переводить свои суперхиты, которые были написаны на русском языке, на украинский. Это не нужно (70392)
4
"Польза будет не только для урожая". Эксперты рассказали, зачем дачники используют йод для полива огорода (63621)
5
Всего одна ложка этой специи – и "даже мертвые огурцы вырастут и не будут болеть". Эксперт рассказала, чем удобрить растения без химии (59030)
6
26-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после свадьбы сменила фамилию (48492)
7
Жена Налчаджиоглу сделала селфи в ярком купальнике рядом с дочерью (48273)
8
Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано (37982)
 
 
 
 