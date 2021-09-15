ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Политолог Голобуцкий: БХФЗ фактически проиграл "Дарнице" суд в Лондоне по делу о мошенничестве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Голобуцкий: "Дарница" своевременно разоблачила эту схему
Голобуцкий: "Дарница" своевременно разоблачила эту схему
Фото: obozrevatel.com

Семья Беспалько, которая контролирует Борщаговский химико-фармацевтический завод, выплатила крупнейшему акционеру БХФЗ, компании "Дарница", 250 тысяч фунтов стерлингов за юридические расходы в Лондонском Высоком суде справедливости, и это фактически означает проигрыш БХФЗ по иску о мошенничестве на сумму почти в 7 млн долларов. Такое мнение высказал 13 сентября в своем Facebook заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Дарница" разоблачила схему вывода денег завода на счета английской фирмы Metabay, которая принадлежит Беспалько, а потому подала иск в суд Лондона, который арестовал счета мошенников на сумму в 7 миллионов долларов. А вот когда суд увидел, что перспективы обжаловать решение о блокировании счетов у Беспалько нет, то заставил Беспалько выплатить для начала деньги на покрытие судебных расходов "Дарницы, – написал он. – В то же время сам факт выплаты судебных издержек означает фактическое самопризнание Беспалько вины  в том, что они обворовывали и других акционеров БХФЗ, и сам завод. Но "Дарница" своевременно разоблачила данную схему. Беспалько это поняли и, видимо, поэтому решили быстренько продать свою долю в БХФЗ. Пока не получилось, но понятно, что они загнаны в тупик и деньги для выплат им понадобятся немалые".

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4524050144324854

Контекст:

"РБК-Украина" писало, что Николай и Людмила Безпалько с 1994 года на различных должностях руководят Борщаговским химфармзаводом и контролируют большую часть акций этого предприятия. Их дочь Ирина Ржепецкая работает директором по развитию завода и имеет контрагентов и счета в Германии и Швейцарии. В этих странах она подозревается в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег.

В октябре 2017 года крупнейший акционер БХФЗ фармакологическая компания "Дарница" (владеет 31% акций БХФЗ) обратилась к аудиторской компании "Крестон Джи Си Джи Аудит" для оценки финансового состояния БХФЗ и для выявления возможных фактов финансовых злоупотреблений со стороны должностных лиц БХФЗ. Аудиторы пришли к выводу, что в 2015–2016 годах 30% всех платежей БХФЗ за сырье платились на счета английской фирмы Metabay.

Данные аудита свидетельствуют, что топ-менеджеры в течение нескольких лет закупали фармацевтическое сырье по завышенным ценам, а разницу присваивали. Ущерб, по мнению истцов, составил не менее 6,8 миллиона долларов.

Против восьми бывших и нынешних топ-менеджеров завода было подано сразу несколько исков со стороны других акционеров БХФЗ.

19 марта Высокий суд Лондона арестовал счета британской компании Metabay Import/Export Limited по заявлению украинской фармацевтической компании "Дарница".

26 марта решение об аресте средств на счетах Metabay принял и швейцарский суд, писало агентство УНИАН.

Теги: мошенничество, Алексей Голобуцкий, деньги, ущерб, Высокий суд Лондона, суд, Darnitsa Group, Борщаговский химико-фармацевтический завод, БХФЗ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Американский журнал в день рождения принца Гарри обнародовал его новое фото с женой и внес в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире
Американский журнал в день рождения принца Гарри обнародовал его новое фото с женой и внес в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире
Собчак после отказа целоваться c Ургантом взасос поцеловалась с Ивлеевой, а затем вытерла губы. Видео
Собчак после отказа целоваться c Ургантом взасос поцеловалась с Ивлеевой, а затем вытерла губы. Видео
"Этот грех будет замаливать всю жизнь". Стало известно решение кассационного суда по делу осужденного на семь с половиной лет Ефремова
"Этот грех будет замаливать всю жизнь". Стало известно решение кассационного суда по делу осужденного на семь с половиной лет Ефремова
  "Этому много есть причин". Фронтвумен группы Onuka спустя почти полтора года после рождения первенца заявила о желании усыновить ребенка
  "Этому много есть причин". Фронтвумен группы Onuka спустя почти полтора года после рождения первенца заявила о желании усыновить ребенка
"Очень соблазнительная". Астафьева в прозрачной блузке засветила голые ягодицы
"Очень соблазнительная". Астафьева в прозрачной блузке засветила голые ягодицы
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Все это кажется подозрительным". Спирc после объявления о помолвке удалила свою страницу в Instagram
"Все это кажется подозрительным". Спирc после объявления о помолвке удалила свою страницу в Instagram
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"17 лет вместе". Diezel из Green Grey показал свою жену
"17 лет вместе". Diezel из Green Grey показал свою жену
"Какая секси", "Кошечка". Тина Кароль засветила грудь в прозрачном боди с глубоким декольте
"Какая секси", "Кошечка". Тина Кароль засветила грудь в прозрачном боди с глубоким декольте
"Ух, как смело", "Ох и зажгла". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева исполнила эротический танец перед камерой
"Ух, как смело", "Ох и зажгла". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева исполнила эротический танец перед камерой
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж после каминг-аута дебютировал на балу Met Gala
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж после каминг-аута дебютировал на балу Met Gala
  Бейонсе в рекламе Tiffany & Co спела для Jay-Z песню, которую исполнила Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Видео
  Бейонсе в рекламе Tiffany & Co спела для Jay-Z песню, которую исполнила Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Видео
Принцу Гарри – 37. Как Елизавета II поздравила проживающего в США внука
Принцу Гарри – 37. Как Елизавета II поздравила проживающего в США внука
"Харэ еду отжимать, дай поесть бедолаге". Свитолина отобрала булочку у мужа, французского теннисиста Монфиса
"Харэ еду отжимать, дай поесть бедолаге". Свитолина отобрала булочку у мужа, французского теннисиста Монфиса
"Обалдеть, какие кубики", "Вот это форма". 46-летний Вакарчук с голым торсом удивил поклонниц накачанным прессом
"Обалдеть, какие кубики", "Вот это форма". 46-летний Вакарчук с голым торсом удивил поклонниц накачанным прессом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
"Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS