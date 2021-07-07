Владельцы более 50% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода ведут переговоры о продаже предприятия сразу с несколькими компаниями – СМИ

Издание отмечает, что было известно и о переговорах Беспалько с компанией Horizon Capital.
В "Фармак", "Юрия-Фарм" и "Алтиус Кэпитал" не стали подтверждать информацию о переговорах с БХФЗ, но и не опровергли ее, отметили авторы публикации.
"Переговоры о продаже акций, контролируемых семьей Беспалько, ведутся на фоне подозрений в выводе средств из БХФЗ на компанию Ирины Ржепецкой (в девичестве Беспалько), а также подозрений со стороны властей Германии и Швейцарии против Ржепецкой в неуплате налогов", – сказано в статье.
"Телеграф" напомнил, что против восьми бывших и нынешних топ-менеджеров завода были поданы сразу несколько исков со стороны других акционеров БХФЗ. Данные аудита свидетельствуют, что топ-менеджеры в течение нескольких лет закупали фармацевтическое сырье по завышенным ценам, а разницу присваивали.
"Директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая (дочь главы правления Николая Беспалько и бывшего гендиректора Людмилы Беспалько) как минимум с 2015 года через собственную фирму Metabay, зарегистрированную в Англии, выступает посредником в закупке фармацевтического сырья по завышенным ценам у немецкой компании Farmaplant. Разница в ценах поступает на счета Metabay. Ущерб БХФЗ от таких действий составил как минимум $6,8 млн", – пишет издание.
19 марта Высокий суд Лондона арестовал счета британской компании Metabay Import/Export Limited по заявлению украинской фармацевтической компании "Дарница".
26 марта решение об аресте средств на счетах Metabay принял и швейцарский суд, писало агентство УНИАН.
Со ссылкой на информацию Нацкомиссии по ценным бумагам агентство сообщает, что 31,5525% акций БХФЗ принадлежат ЧАО "ФармФирма "Дарница", компаниям с Британских Виргинских островов "Белдор групп С.А." и "Леник групп С.А." – 21,2636% и 20,3169%. Еще 8,463% акций – в собственности кипрской компании "Алетбер Лимитед". "Сведения о конечных бенефициарных владельцах указанных офшорных компаний в публичном домене отсутствуют. Остальные акции находятся у миноритарных акционеров", – отмечало УНИАН.