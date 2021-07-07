Владельцы более 50% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода ведут переговоры о продаже предприятия сразу с несколькими компаниями – СМИ

Переговоры о продаже акций, контролируемых семьей Беспалько, ведутся на фоне подозрений в выводе средств из БХФЗ, отмечает "Телеграф" Фото: telegraf.com.ua

Издание отмечает, что было известно и о переговорах Беспалько с компанией Horizon Capital.

В "Фармак", "Юрия-Фарм" и "Алтиус Кэпитал" не стали подтверждать информацию о переговорах с БХФЗ, но и не опровергли ее, отметили авторы публикации.

"Переговоры о продаже акций, контролируемых семьей Беспалько, ведутся на фоне подозрений в выводе средств из БХФЗ на компанию Ирины Ржепецкой (в девичестве Беспалько), а также подозрений со стороны властей Германии и Швейцарии против Ржепецкой в неуплате налогов", – сказано в статье.

"Телеграф" напомнил, что против восьми бывших и нынешних топ-менеджеров завода были поданы сразу несколько исков со стороны других акционеров БХФЗ. Данные аудита свидетельствуют, что топ-менеджеры в течение нескольких лет закупали фармацевтическое сырье по завышенным ценам, а разницу присваивали.

"Директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая (дочь главы правления Николая Беспалько и бывшего гендиректора Людмилы Беспалько) как минимум с 2015 года через собственную фирму Metabay, зарегистрированную в Англии, выступает посредником в закупке фармацевтического сырья по завышенным ценам у немецкой компании Farmaplant. Разница в ценах поступает на счета Metabay. Ущерб БХФЗ от таких действий составил как минимум $6,8 млн", – пишет издание.