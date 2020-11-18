ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Верховный Суд подтвердил законность приобретения "Дарницей" акций Борщаговского химико-фармацевтического завода

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу фармацевтической компании "Дарница", касающуюся процесса покупки ею 30% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Верховный Суд вынес решение в пользу "Дарницы"
Верховный Суд вынес решение в пользу "Дарницы"
Фото: предоставлено пресс-службой "Дарницы"
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда на заседании 29 октября удовлетворил кассационную жалобу фармацевтической компании "Дарница" и подтвердил законность приобретения ею акций Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ).

Об этом говорится в постановлении, которое обнародовали в Едином реестре судебных решений 10 ноября. 

Верховный Суд отменил решение Северного апелляционного хозсуда от 25 августа и оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 4 ноября 2019-го, где сказано, что продажа "Дарнице" акций БХФЗ состоялась в соответствии с законодательством. 

"Дарница" купила акции БХФЗ в ходе биржевых торгов в 2015 году.

Хозсуд признал сделку законной, апелляционный – отменил результаты торгов. Исследовав материалы, Верховный Суд решил, что решение апелляционной инстанции было необоснованным. Судьи пришли к выводу, что оспариваемые торги и заключенный "Дарницей" биржевой контракт не нарушают прав или интересов БХФЗ. 

Постановление ВС уже вступило в силу и не подлежит обжалованию. 

"Дарница" основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%.

Компания в марте 2015 года купила пакет из 3100 акций БХФЗ (29,95% уставного капитала) у департамента коммунальной собственности Киева. Стоимость сделки составила 171 млн 844 тыс. грн при стартовой цене акций 143,2 млн грн, писало Delo.ua

Борщаговский ХФЗ входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины, выпускает более 100 лекарственных препаратов, диетические/пищевые добавки, препараты для ветеринарной медицины, дезинфицирующие средства. 

Теги: Верховный Суд, Дарница, апелляция, апелляционный суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан
Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
Вайнштейн в тяжелом состоянии перемещен в тюремный изолятор. Врачи подозревают COVID-19 – СМИ
Вайнштейн в тяжелом состоянии перемещен в тюремный изолятор. Врачи подозревают COVID-19 – СМИ
  Sestra. Брежнева в новом клипе исполнила зажигательные танцы вместе с 19-летней дочерью. Видео
  Sestra. Брежнева в новом клипе исполнила зажигательные танцы вместе с 19-летней дочерью. Видео
Василиса Фролова ждет первенца
Василиса Фролова ждет первенца
"Потрясающее зрелище", "Самая красивая женщина". 46-летняя Бекхэм выставила на обозрение откровенное декольте
"Потрясающее зрелище", "Самая красивая женщина". 46-летняя Бекхэм выставила на обозрение откровенное декольте
"Тема, на которую говорить стыдно". Melovin на камеру сбрил брови
"Тема, на которую говорить стыдно". Melovin на камеру сбрил брови
Девушка "танцующего миллионера" Вакки показала живот после кесарева сечения
Девушка "танцующего миллионера" Вакки показала живот после кесарева сечения
Участница дуэта Anna Maria три года скрывала, что стала мамой
Участница дуэта Anna Maria три года скрывала, что стала мамой
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Лучший друг и сосед по комнате". Дуглас обнародовал совместное фото с Де Вито
"Лучший друг и сосед по комнате". Дуглас обнародовал совместное фото с Де Вито
Полякова стала звездным детективом в шоу "Маска"
Полякова стала звездным детективом в шоу "Маска"
"Валерий, мы с тобой". Барац поддержал бойкот новогодних программ, инициированный Меладзе
"Валерий, мы с тобой". Барац поддержал бойкот новогодних программ, инициированный Меладзе
Продюсер "Танцев со звездами" показал закулисье шоу
Продюсер "Танцев со звездами" показал закулисье шоу
"Нам кайфово". Пугачева поделилась селфи с Галкиным
"Нам кайфово". Пугачева поделилась селфи с Галкиным
Tarabarova поделилась совместным снимком с дочерью
Tarabarova поделилась совместным снимком с дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS