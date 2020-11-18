Верховный Суд подтвердил законность приобретения "Дарницей" акций Борщаговского химико-фармацевтического завода

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда на заседании 29 октября удовлетворил кассационную жалобу фармацевтической компании "Дарница" и подтвердил законность приобретения ею акций Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ).
Об этом говорится в постановлении, которое обнародовали в Едином реестре судебных решений 10 ноября.
Верховный Суд отменил решение Северного апелляционного хозсуда от 25 августа и оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 4 ноября 2019-го, где сказано, что продажа "Дарнице" акций БХФЗ состоялась в соответствии с законодательством.
"Дарница" купила акции БХФЗ в ходе биржевых торгов в 2015 году.
Хозсуд признал сделку законной, апелляционный – отменил результаты торгов. Исследовав материалы, Верховный Суд решил, что решение апелляционной инстанции было необоснованным. Судьи пришли к выводу, что оспариваемые торги и заключенный "Дарницей" биржевой контракт не нарушают прав или интересов БХФЗ.
Постановление ВС уже вступило в силу и не подлежит обжалованию.
"Дарница" основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%.
Компания в марте 2015 года купила пакет из 3100 акций БХФЗ (29,95% уставного капитала) у департамента коммунальной собственности Киева. Стоимость сделки составила 171 млн 844 тыс. грн при стартовой цене акций 143,2 млн грн, писало Delo.ua.
Борщаговский ХФЗ входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины, выпускает более 100 лекарственных препаратов, диетические/пищевые добавки, препараты для ветеринарной медицины, дезинфицирующие средства.