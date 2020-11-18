Верховный Суд подтвердил законность приобретения "Дарницей" акций Борщаговского химико-фармацевтического завода

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу фармацевтической компании "Дарница", касающуюся процесса покупки ею 30% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда на заседании 29 октября удовлетворил кассационную жалобу фармацевтической компании "Дарница" и подтвердил законность приобретения ею акций Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ).

Об этом говорится в постановлении, которое обнародовали в Едином реестре судебных решений 10 ноября.

Верховный Суд отменил решение Северного апелляционного хозсуда от 25 августа и оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 4 ноября 2019-го, где сказано, что продажа "Дарнице" акций БХФЗ состоялась в соответствии с законодательством.

"Дарница" купила акции БХФЗ в ходе биржевых торгов в 2015 году.

Хозсуд признал сделку законной, апелляционный – отменил результаты торгов. Исследовав материалы, Верховный Суд решил, что решение апелляционной инстанции было необоснованным. Судьи пришли к выводу, что оспариваемые торги и заключенный "Дарницей" биржевой контракт не нарушают прав или интересов БХФЗ.

Постановление ВС уже вступило в силу и не подлежит обжалованию.