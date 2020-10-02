"Дарница" сообщила о завершении ряда исследований генерических препаратов в лабораториях Евросоюза

Генерик должен быть биоэквивалентным оригинальному препарату, то есть идентичным оригиналу по терапевтическому эффекту, безопасности и переносимости, напомнили в компании.

Клиническую часть исследования "Дарница", как правило, проводит в Украине, а далее передает биологические материалы в европейские лаборатории, рассказали в компании Фото: depositphotos.com

Фармацевтическая компания "Дарница" завершила восемь исследований для доказательства терапевтической эквивалентности и безопасности генерических лекарств для лечения заболеваний сердца и центральной нервной системы. Большая часть исследований проводилась в течение 2018–2020 годов в лабораториях стран Европы, сообщает пресс-служба компании.

Генерик должен быть биоэквивалентным оригинальному препарату, то есть идентичным оригиналу по терапевтическому эффекту, безопасности и переносимости.

"Мы ответственны перед пациентами и, чтобы быть уверенными в эффективности и безопасности наших препаратов, проводим биоаналитическую часть исследований в лабораториях ЕС. При выборе партнеров – клинических баз и сертифицированных биоаналитических лабораторий – мы прежде всего обращаем внимание на то, могут ли они обеспечить проведение исследований на должном уровне качества в соответствии с международными требованиями", – отметил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

По его словам, клиническую часть исследования "Дарница", как правило, проводит в Украине, а далее передает биологические материалы в европейские лаборатории для завершающих анализов. Одна из компаний, с которыми давно сотрудничает "Дарница", – это чешская Quinta-Analytica s.r.o.

"Дарница" основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%.