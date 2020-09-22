Украинцы предпочитают отечественные лекарства импортным – исследование

На аптечном рынке в натуральном выражении преобладают украинские препараты, но в денежном выражении имеют большую долю иностранные товары – из-за более высокой цены, говорится в инфографическом справочнике "Фармацевтика Украины 2020".

Украинцы отдают предпочтение отечественным препаратам – в топ-10 компаний представлены шесть отечественных производителей, суммарная доля которых составляет 18,8%. Об этом идет речь в инфографическом справочнике "Фармацевтика Украины 2020", который подготовила компания Top Lead при поддержке фармацевтической компании "Дарница" и аналитического партнера BusinessViews.

В десятке самых популярных среди украинцев препаратов преобладают средства для лечения желудочно-кишечного тракта и метаболизма, опорно-двигательной и кровеносной системы.

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, ключевым фактором развития фармацевтического рынка являются потребители.

"В отличие от стран с развитой системой медицинского страхования, в Украине пациенты преимущественно финансируют свое лечение, на розничный сегмент приходится 89% продаж", – отметил он.

В процентном соотношении структура аптечного рынка в 2019 году выглядит следующим образом: в денежном выражении преобладают препараты иностранного происхождения – 63% против 37% украинских лекарств. Однако в натуральном выражении доля отечественных препаратов составляет 69%, а иностранных – 31%.

"Аптечный сектор составляет основу рынка лекарственных средств. В натуральном выражении на рынке преобладают украинские препараты, но в денежном выражении иностранные товары имеют большую часть из-за более дорогой цены", – говорится в справочнике.