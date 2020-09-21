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Лекарств для больных СOVID-19 и средств индивидуальной защиты в столичных больницах достаточно – Кличко

Киев с начала пандемии выделил 106 млн гривен на покупку необходимых медикаментов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: Сегодня работаем над привлечением к оказанию помощи больным коронавирусом как специалистов, так и коечного фонда учреждений Национальной академии медицинских наук, Минздрава, ведомственных медучреждений
Виталий Кличко: Сегодня работаем над привлечением к оказанию помощи больным коронавирусом как специалистов, так и коечного фонда учреждений Национальной академии медицинских наук, Минздрава, ведомственных медучреждений
Фото: kyivcity.gov.ua

В киевских больницах достаточно и средств индивидуальной защиты, и лекарств для больных СOVID-19, заявил мэр столицы Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции, сообщает сайт политика.

"Напомню, город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусной инфекцией. Мы обустроили уже более 2200 коек в 18 медучреждениях столицы. Сегодня работаем над привлечением к оказанию помощи больным коронавирусом как специалистов, так и коечного фонда учреждений Национальной академии медицинских наук, Минздрава, ведомственных медучреждений. А это в целом – более 11 тыс. коек. Город с начала пандемии выделил 106 млн гривен на покупку необходимых медикаментов. И это при условии того, что централизованные закупки осуществляют и сами больницы на деньги, которые им выделяет Национальная служба здоровья. Поэтому, подчеркну: лекарств и средств защиты столичным больницам хватает", – сказал Кличко.

Он напомнил, что препаратов от коронавируса пока не существует и медики применяют симптоматическое лечение.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию 21 сентября в мире зафиксировано 30,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 960 тыс. человек, выздоровело 21,1 млн.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19, 26 человек умерли. Всего с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 178 353 человек, 3583 умерли, 78 184 выздоровели.

В Киеве за прошедшие сутки выявили 275 новых случаев, два пациента умерло, девять выздоровело.

Теги: Виталий Кличко, медицина, эпидемия, лекарства, лечение, Минздрав, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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