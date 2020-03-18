"ПриватБанк" будет проводить обмен валют только в онлайне

"ПриватБанк" не будет проводить валютообменные операции в отделениях до возобновления международного авиасообщения.

Обменять валюту можно будет только в приложении и на сайте "ПриватБанка" Фото: depositphotos.com

Государственный "ПриватБанк" с 18 марта прекращает валютообменные операции в отделениях. Обменять гривну на иностранную валюту можно будет в приложении Privat24, на сайте "Приват24" и через сеть терминалов самообслуживания.

"Приоритет валютообменных операций онлайн вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа. Наличную валюту в кассах "ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу", – сказано в сообщении.

В "ПриватБанке" добавили, что операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов проводятся в обычном режиме.

О том, что банки в Украине испытывают трудности с наличной валютой, накануне заявила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова. По ее словам, раньше коммерческие банки завозили наличные доллары из-за границы на рейсовых самолетах, но из-за отмены авиасообщения по всему миру из-за пандемии коронавируса НБУ и коммерческим банкам приходится "налаживать другую систему доставки долларов в Украину".

Повышенный спрос на валюту в Украине наблюдается с 10 марта. Украинская гривна на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией начала дешеветь, и Нацбанк стал активно проводить валютные интервенции на межбанковском рынке для сглаживания колебаний курса. Это, в свою очередь, спровоцировало и повышенный спрос на валюту на наличном рынке.