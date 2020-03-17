Нацбанк продал на межбанке еще $300 млн

Спрос на валюту в Украине по-прежнему превышает предложение, заявили в Национальном банке.

Национальный банк Украины в ходе торгов на межбанковском валютном рынке 17 марта продал около $300 млн для сглаживания курсовых колебаний. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в Facebook.

"Сегодня НБУ принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Мы продали $300 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. В то же время, как и предусматривает режим плавающего валютного курса, мы не фиксируем его на определенном уровне и не меняем тренд, который определяется рынком. Сегодня спрос на валюту превышает предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения по миру коронавируса", – заявили в Нацбанке.

По данным регулятора, основной спрос на валюту формируют украинские компании. "Население и иностранные инвесторы формируют значительно меньший спрос", – сказано в сообщении.

Нацбанк заверил, что имеет "достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных психологическим фактором".

"Мы не планируем вводить валютные ограничения и будем придерживаться последовательной политики на валютном рынке. В целом международные резервы Украины составляют около $25 млрд, и мы продолжим проводить валютные интервенции при необходимости, а также выполнять обязательства по внешним долгам", – добавили в НБУ.

Курс гривны начал снижаться 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В течение прошлой недели Нацбанк продал на валютных аукционах около $981 млн. 16 марта НБУ продал еще $258 млн.

С начала года официальный курс гривны к доллару опустился более чем на 3 грн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались.

В Украине на данный момент подтверждено 14 случаев заболевания (семь из них – за последние сутки), две женщины – 77-и и 33-х лет – скончались. За границей COVID-19 подтвержден у восьми граждан Украины (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах), одна украинка умерла (она жила и работала в Италии).

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта.