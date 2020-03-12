Птицефабрика "Курганский бройлер" брошена – экс-директор

В последние годы Птицефабрику "Курганский бройлер", входящую в состав "Комплекс Агромарс", не обслуживали, не ремонтировали и не восстанавливали, на предприятии есть аварийные объекты, эксплуатация которых может закончиться человеческими жертвами, заявил экс-директор Алексей Таранов.

Алексей Таранов: Данное предприятие просто брошено. Да, оно приносило деньги. Но по факту сейчас брошено Фото: latifundist.com

Птицефабрику "Курганский бройлер", которая входит в состав компании "Комплекс Агромарс", необходимо закрыть и модернизировать, заявил в интервью Latifundist.com экс-директор предприятия Алексей Таранов.

"Предприятие на сегодняшний день нуждается в перезагрузке. В последние годы его только эксплуатировали. Не обслуживали, не ремонтировали, не восстанавливали. На птицефабрике есть аварийные объекты, эксплуатация которых может закончиться человеческими жертвами. Я не хочу брать на себя эту ответственность", – заявил он.

Таранов утверждает, что котлы предприятия не обслуживались восемь лет и могут взорваться в любой момент, на самой фабрике нет охраны труда, обучения, медосмотра персонала и обслуживания оборудования.

"Данное предприятие просто брошено. Да, оно приносило деньги. Но по факту сейчас брошено. И, кстати, его запрещено эксплуатировать согласно решению суда и предписаниям МЧС. Два года шли суды. Все это время люди ходили на работу, рискуя своей собственной жизнью. Решение суда есть, но, естественно, никто его выполнять не собирается. Птицефабрику необходимо остановить, модернизировать, устранить все технические неполадки", – убежден экс-руководитель.

Он рассказал, что у предприятия растут долги за газ и электроэнергию, а задолженность достигла около 5–6 млн грн. Таранов считает, что для реанимации птицефабрики необходимо от 36 до 45 дней – на ремонт котельных, складов, производственных цехов, которые находятся в аварийном состоянии и "могут обрушиться и похоронить людей под собой". Также необходимо решить проблему с хранением помета.

"Оно годами накапливалось, и на сегодняшний день на этой площадке складировано порядка 100 тыс. т помета. Данная проблема никак не решается. Это безответственное отношение не только к собственному предприятию, но и к законодательству Украины, собственным людям, которые там работают. Но такова политика компании", – заявил бывший директор.

Птицефабрика "Курганский бройлер" является одним из крупнейших предприятий замкнутого цикла по производству куриного мяса в восточной Украине. Ее производственная мощность составляет до 2 тыс. т мяса в месяц. Количество сотрудников на фабрике достигает пяти сотен.