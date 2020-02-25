Молдова ввела запрет на импорт украинской курятины и яиц

12 февраля правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на ввоз птицы и яиц из Украины. Об этом 24 февраля сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Запрет принят в качестве меры по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа и касается таких видов продукции:
Указанный запрет будет действовать, пока Всемирная организация здравоохранения животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа.
Случаи птичьего гриппа были зарегистрированы в Винницкой области 18 января 2020 года.
23 января ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины в страны союза, а 14 февраля снял запрет на ввоз.