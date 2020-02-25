Молдова ввела запрет на импорт украинской курятины и яиц

Запрет Молдовы на ввоз украинского мяса птицы и яиц будет действовать, пока Всемирная организация здравоохранения животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа, пояснили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Запрет Молдовы на импорт мяса птицы из Украины начал действовать 12 февраля Фото: pixabay.com

12 февраля правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на ввоз птицы и яиц из Украины. Об этом 24 февраля сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Запрет принят в качестве меры по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа и касается таких видов продукции:

птица, домашняя птица или другая птица, продукты их переработки (тарифный код 0105, 0207) и побочные продукты, полученные из них, восприимчивые к вирусу птичьего гриппа;

сперма, яйцеклетки и эмбрионы птицы, которые получают вирус птичьего гриппа;

мясо, съедобные субпродукты, мясная продукция и любые другие продукты, содержащие мясо птицы (тарифный код 0207), яйца (тарифный код 0407, 0408).

Указанный запрет будет действовать, пока Всемирная организация здравоохранения животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа.

Случаи птичьего гриппа были зарегистрированы в Винницкой области 18 января 2020 года.

23 января ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины в страны союза, а 14 февраля снял запрет на ввоз.