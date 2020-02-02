В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

Случаев инфицирования людей птичьим гриппом в Китае не зафиксировано, сообщили в министерстве сельского хозяйства КНР.

В провинции Хуанань от птичьего гриппа умерло 4500 кур Фото: ЕРА

В провинции Хуанань на юго-востоке Китая зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщило министерстве сельского хозяйства КНР 2 февраля, сообщает South China Morning Post.

H5N1 зафиксирован в городе Шаоян на ферме, где от вируса умерло 4500 из 7850 имеющихся кур. После вспышки в провинции уничтожили 17 828 голов домашней птицы.

Случаев заражения людей не зафиксировано, сообщили в ведомстве. Провинция Хуанань граничит с провинцией Хубэй, где находится эпицентр заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц. Он может мутировать и приобретать генетические изменения, которые повышают его потенциал пандемии.