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В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

Случаев инфицирования людей птичьим гриппом в Китае не зафиксировано, сообщили в министерстве сельского хозяйства КНР.

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В провинции Хуанань от птичьего гриппа умерло 4500 кур
В провинции Хуанань от птичьего гриппа умерло 4500 кур
Фото: ЕРА

В провинции Хуанань на юго-востоке Китая зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщило министерстве сельского хозяйства КНР 2 февраля, сообщает South China Morning Post.

H5N1 зафиксирован в городе Шаоян на ферме, где от вируса умерло 4500 из 7850 имеющихся кур. После вспышки в провинции уничтожили 17 828 голов домашней птицы. 

Случаев заражения людей не зафиксировано, сообщили в ведомстве. Провинция Хуанань граничит с провинцией Хубэй, где находится эпицентр заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц. Он может мутировать и приобретать генетические изменения, которые повышают его потенциал пандемии.

Заражение человека одним из штаммов птичьего гриппа впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году. По данным ВОЗ, в 2003–2013 годах от заболевания скончалось 384 человека.

Теги: Китай, птичий грипп, вирус, птицы
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