ЕС снял запрет на импорт мяса птицы из Украины

Европейская комиссия поддержала снятие запрета на ввоз мяса птицы с не пораженной птичьим гриппом территории Украины, сообщил представитель Украины в Евросоюзе Николай Точицкий.

Европейский союз 14 февраля снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины в страны ЕС. Об этом замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил в Facebook.

Он отметил, что решение не было единогласным, так как несколько стран ЕС "недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам".

"Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, где требуется прогресс. Наш приоритет на этот год – максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере", – написал Качка.

Представитель Украины в Евросоюзе Николай Точицкий уточнил в Facebook, что Еврокомиссия поддержала снятие запрета на ввоз мяса птицы с не пораженной птичьим гриппом территории Украины.

"Это означает, что в ЕС прислушались к нашим аргументам о необходимости использования инструмента регионализации вместо блокировки экспорта курятины из всей территории Украины. Это также означает, что в Еврокомиссии и в государствах-членах доверяют мерам, которые принимаются украинскими партнерами", – добавил он и отметил, что решение еще не опубликовано и не вступило в силу.

Случаи птичьего гриппа были зарегистрированы в Винницкой области 18 января 2020 года. ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины в страны союза 23 января. Яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадали.