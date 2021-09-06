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Раскройте скрытый потенциал вашего мозга на конференции "Нейроменеджмент: эффективность в современном мире"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Первые 10 зарегистрированных участников получат возможность принять участие в персональном мастер-классе с Luca Grandino
Первые 10 зарегистрированных участников получат возможность принять участие в персональном мастер-классе с Luca Grandino

Как нейронауки проникают в бизнес-среду? Последние исследования мозга предлагают новые стратегии для повышения эффективности бизнеса.

Academy DTEK приглашает вас на двухдневную управленческую конференцию с участием международных и национальных экспертов "Нейроменеджмент: эффективность в современном мире". Вас ждут инсайты, реальные кейсы, практические инструменты нейронауки, которые повысят вашу личную эффективность в бизнес-среде.

Даты: 1–2 октября

Формат: офлайн + онлайн

Язык сессий: английский (синхронный перевод на украинский), украинский

Регистрация: https://dtek.com/academy_dtek_2021/novini-academy-dtek/konferentsiya-/

Почему это событие стоит вашего внимания?

Вы узнаете:

  • Как положить на лопатки конкурентов. Решение проблем бизнеса сквозь призму боевых искусств.
     
  • Хаос VS порядок? Как не потратить ресурс самоконтроля и вырастить волевые качества.
     
  • Разрыв шаблонов в бизнесе: нейропластичность и импровизация.
     
  • Лобные доли мозга – исполнительный директор эффективных управленческих решений.
     
  • Новая эра нейромаркетинга: почему потенциальные потребители давят кнопки "купить" или "голосовать".

Спикеры:

  • Dr. Nikolaos Dimitriadis – MBA, PhD, профессионал в сфере коммуникаций, автор книг, педагог и консультант спикер TEDx. Руководитель Neuro Consulting Services в Optimal HR Group, Афины (Греция). Преподаватель МВА и других университетских и корпоративных программ по всему миру.
     
  • Matteo Venerucci – когнитивный психолог и эксперт в процессе принятия решений. Основатель Brain Propaganda, первого агентства нейромаркетинга в Сербии и член Эргономичного института Анконы (IPSE).
     
  • Luca Grandino – основатель 7 Virtues, автор инновационной методики по стратегии боевых искусств в бизнесе.
     
  • Kilian Wawoe – организационный психолог, PhD (VU Университет Амстердама), профессор по управлению персоналом, консультант, активно исследующий и использующий нейрогаджеты в бизнесе.
     
  • Alexandros Psychogios – профессор лидерства и международного управления персоналом в Бирмингемской бизнес-школе (Великобритания), лектор в Юго-восточноевропейском исследовательском центре (SEERC) и доцент в исследовательской группе GNOSIS в школе управления при университете Ливерпуля.
     
  • Сергей Данилов – эксперт в области нейронаук, CEO Beehiveor Academy and R & D Labs, кандидат биологических наук, доцент КНУ имени Тараса Шевченко, активный популяризатор науки в Украине.
     
  • Каринэ Малышева – нейропсихолог, PhD, CEO авторского проекту "Neurocracy", заведующая кафедрой экспериментальной и прикладной психологии КНУ имени Тараса Шевченко.
     
  • Сергей Литвин – нейропсихолог, PhD, соучредитель и ведущий тренер проекта Neurocracy, лектор, популяризатор нейропсихологии, автор и ведущий тренинговых программ по повышению личной эффективности и результативности.
     
  • Сергей Величанский – основатель первой в Украине школы импровизации. Продюсер Клуба импровизационного юмора IMPROV CLUB, создатель уникальной образовательной методики по изучению английского языка IMPROVersity, тренер по командообразованию.
     
  • Богдан Ткач – нейропсихолог, доктор психологических наук, основатель украинской научной школы нейропсихологии, автор более 70 научных работ в области клинической нейропсихологии, девиантологии, сексологии и нейромаркетинга.

Стоимость участия: 30 000 грн. Раннее бронирование до 08.09. – 27000 грн

От трех участников – 25 000 грн.

Стоимость online-формата – 5000 грн.

В пакет участника входит:

  • посещение двухдневного практического воркшопа;
  • учебные материалы, кейс-стади для самостоятельного ознакомления;
  • видеозапись первого дня конференции;
  • фотоотчет;
  • фуршет и нетворкинг-сессии.

Спешите, первые 10 зарегистрированных участников получат возможность принять участие в персональном мастер-классе с Luca Grandino!

Теги: бизнес, психология, конференция, инновации, воркшоп
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