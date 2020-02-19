Россия получила заказ от Венесуэлы на печатание денег – Bloomberg

Российское предприятие "Гознак", специализирующееся на печатании денег, получило заказ от властей Венесуэлы на изготовление 300 млн купюр разного номинала в боливарах – основной денежной единицы латиноамериканской страны.
Об этом со ссылкой на подписанный сторонами контракт сообщает Bloomberg.
Сумма сделки составляет $6,8 млн.
Согласно контракту, "Гознак" должен напечатать банкноты номиналом от 10 тыс. боливаров ($0,14) до 50 тыс. боливаров ($0,68).
Суммарная стоимость денег, которые собираются изготовить для Каракаса, составляет примерно $143 млн.
Агентство отмечает, что из-за высокой инфляции наиболее предпочтительной валютой в Венесуэле остается американский доллар, но от собственной валюты власть президента Николаса Мадуро отказываться не намерена.
В отношении Центрального банка Венесуэлы введены санкции со стороны США, это лишило банк доступа к американским деньгам..