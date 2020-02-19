Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Россия получила заказ от Венесуэлы на печатание денег – Bloomberg

Российский "Гознак" должен напечатать для Венесуэлы банкноты номиналом от 10 тыс. боливаров ($0,14) до 50 тыс. боливаров ($0,68), отмечает Bloomberg.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Деньги должен напечатать "Гознак"
Деньги должен напечатать "Гознак"
Фото: АО «Гознак» / Facebook

Российское предприятие "Гознак", специализирующееся на печатании денег, получило заказ от властей Венесуэлы на изготовление 300 млн купюр разного номинала в боливарах – основной денежной единицы латиноамериканской страны.

Об этом со ссылкой на подписанный сторонами контракт сообщает Bloomberg.

Сумма сделки составляет $6,8 млн.

Согласно контракту, "Гознак" должен напечатать банкноты номиналом от 10 тыс. боливаров ($0,14) до 50 тыс. боливаров ($0,68). 

Суммарная стоимость денег, которые собираются изготовить для Каракаса, составляет примерно $143 млн.

Агентство отмечает, что из-за высокой инфляции наиболее предпочтительной валютой в Венесуэле остается американский доллар, но от собственной валюты власть президента Николаса Мадуро отказываться не намерена.

В отношении Центрального банка Венесуэлы введены санкции со стороны США, это лишило банк доступа к американским деньгам..

Теги: Россия, валюта, Венесуэла, банкноты, купюра, сделка, банкнота
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал, как возобновляет силы с помощью льда
Роналду показал, как возобновляет силы с помощью льда
Натали Портман написала детскую книгу без "тестостерона"
Натали Портман написала детскую книгу без "тестостерона"
Brit Awards 2020 назвала победителей
Brit Awards 2020 назвала победителей
  No Time To Die. Билли Айлиш впервые вживую исполнила саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  No Time To Die. Билли Айлиш впервые вживую исполнила саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS