Российские рубли на счетах украинского бизнеса должны работать на экономику – эксперт

"Прежде всего, этот финансовый актив нужно разморозить, чтобы компания могла тратить его, например, на операционную деятельность – выплату заработной платы, закупку товаров. Во-вторых, единовременно эти средства нужно просто обменять, и это решение Национального банка. Рубли должны перевести в гривны и разморозить их для использования компаниями. Я думаю, Украина может использовать эти рубли через наших европейских партнеров, еще торгующих с Россией, или через индийских, китайских партнеров. Такое решение позволит разморозить деятельность большой части компаний, и вернуть их в украинскую экономику", – объяснил Бортник.

Он отметил, что решение о моратории на валютные операции с рублями было чрезвычайным, принятым в начале войны, но с тех пор стало ясно, что его следует усовершенствовать.

"На первом месте должны быть интересы национальной экономики. Решение об уменьшении влияния России на компании принято было как жгут на руку, временно, но оно привело к отмиранию нашей части экономической деятельности. Сейчас нужно другое решение – лечение. Конечно, не может идти речь о возврате российских активов в российские руки или возможности доступа российских владельцев к этим компаниям, но все активы, вся собственность, и финансовая, и прочая, должны быть переданы в управление украинским собственникам, разморожены и возвращены для функционирования в украинскую экономику для того, чтобы платились налоги и были рабочие места", – заявил эксперт.