С 1 августа в Украине меняются правила пополнения карт через терминалы

"С 1 августа 2023 года добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности, через [программно-технического комплекса самообслуживания] ПТКС. Так, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика", – говорится в сообщении.

Для зачисления средств на счет плательщик при совершении такой операции должен:

ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;

получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);

вести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

получить квитанцию.

Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС, говорится в сообщении НБУ.

В то же время они не распространяются на такие популярные платежи, производимые через терминалы, как:

оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);

оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет

В Нацбанке изданию "Бизнес.Цензор" рассказали, что изменения ввели для ужесточения требований к поставщикам платежных услуг.

"Они будут способствовать повышению прозрачности операций в платежной инфраструктуре и минимизации ее использования в противоправных целях", – сказали в НБУ.

Издание сделало вывод, что речь идет о попытке контроля над потоками наличных денег, которыми пополняются карточные счета через терминалы. В частности, это касается пополнений счетов игорных заведений через платежные терминалы, а также зарплат в конвертах.

В НБУ отметили, что доступ к информации о трансакциях и номерах телефонов будут иметь поставщик платежных услуг и Национальный банк.