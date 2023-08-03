С 1 августа в Украине меняются правила пополнения карт через терминалы

"С 1 августа 2023 года добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности, через [программно-технического комплекса самообслуживания] ПТКС. Так, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика", – говорится в сообщении.
Для зачисления средств на счет плательщик при совершении такой операции должен:
Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС, говорится в сообщении НБУ.
В то же время они не распространяются на такие популярные платежи, производимые через терминалы, как:
В Нацбанке изданию "Бизнес.Цензор" рассказали, что изменения ввели для ужесточения требований к поставщикам платежных услуг.
"Они будут способствовать повышению прозрачности операций в платежной инфраструктуре и минимизации ее использования в противоправных целях", – сказали в НБУ.
Издание сделало вывод, что речь идет о попытке контроля над потоками наличных денег, которыми пополняются карточные счета через терминалы. В частности, это касается пополнений счетов игорных заведений через платежные терминалы, а также зарплат в конвертах.
В НБУ отметили, что доступ к информации о трансакциях и номерах телефонов будут иметь поставщик платежных услуг и Национальный банк.