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ДЕНЬГИ

С 1 августа в Украине меняются правила пополнения карт через терминалы

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Чтобы пополнить счет через терминал, необходимо ввести номер мобильного телефона
Чтобы пополнить счет через терминал, необходимо ввести номер мобильного телефона
Фото: depositphotos.com

В Украине с 1 августа меняются правила пополнения счета через банковские терминалы. К квитанциям добавились реквизиты, которые формируются при совершении наличных операций. Об этом говорится в постановлении НБУ от 30 июня.

"С 1 августа 2023 года добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности, через [программно-технического комплекса самообслуживания] ПТКС. Так, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика", – говорится в сообщении.

Для зачисления средств на счет плательщик при совершении такой операции должен:

  • ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;
  • получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);
  • вести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
  • получить квитанцию.

Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС, говорится в сообщении НБУ.

В то же время они не распространяются на такие популярные платежи, производимые через терминалы, как:

  • оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
  • оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
  • оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
  • оплата маршрутных пассажирских перевозок;
  • пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
  • уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет

В Нацбанке изданию "Бизнес.Цензор" рассказали, что изменения ввели для ужесточения требований к поставщикам платежных услуг.

"Они будут способствовать повышению прозрачности операций в платежной инфраструктуре и минимизации ее использования в противоправных целях", – сказали в НБУ. 

Издание сделало вывод, что речь идет о попытке контроля над потоками наличных денег, которыми пополняются карточные счета через терминалы. В частности, это касается пополнений счетов игорных заведений через платежные терминалы, а также зарплат в конвертах.

В НБУ отметили, что доступ к информации о трансакциях и номерах телефонов будут иметь поставщик платежных услуг и Национальный банк.

Теги: Украина, НБУ, деньги
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