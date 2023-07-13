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ДЕНЬГИ

НБУ выступил против против инициативы Шурмы отменить наличные и заменить их на цифровые деньги

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Полный отказ от наличных расчетов в Украине сегодня невозможен, заявили в НБУ
Полный отказ от наличных расчетов в Украине сегодня невозможен, заявили в НБУ
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины высказался против идеи заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы отказаться от наличной формы денег. О своей позиции регулятор сообщил в ответ на запрос издания "Экономическая правда".

"По нашему мнению, полный отказ от наличных расчетов в Украине сегодня невозможен, особенно учитывая военное положение. Ведь в современных условиях граждане должны иметь доступ к наличным, чтобы иметь возможность удовлетворять свои базовые потребности даже при наступлении возможных критических событий (блэкаутов, военных действий и тому подобное)", – цитируют авторы материала полученный ответ. 

В НБУ добавили, что работают над введением цифровых денег или е-гривны, такие деньги будут существовать в виде кода, а не записей на счетах в банках или небанковских учреждениях.

Во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне Шурма заявил, что Украина обсуждает отказ от наличных денег.

"Мы все еще это обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Но это очень глубокие и серьезные обсуждения с нашей командой, с премьер-министром и президентом. Мы хотим быть первой полностью cashless [без наличных денег] экономикой", – сказал он.

"Ростислав Шурма и ранее выступал за ограничение наличных расчетов. В частности, обсуждая свою концепцию антикоррупционной налоговой реформы (известную как "10-10-10"), он не исключал введения налога на наличные расчеты или же запрета покупать за наличные деньги подакцизные товары", – отметила "Экономическая правда".

Теги: НБУ, экономика, деньги, Ростислав Шурма
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