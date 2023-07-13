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Киев выделит из бюджета более 1,1 млрд грн на финансирование сил безопасности и обороны столицы – Кличко

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Кличко рассказал, что деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски, на закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники и транспорт
Кличко рассказал, что деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски, на закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники и транспорт
Фото: kyivcity.gov.ua

В этом году Киев выделит на финансирование сил безопасности и обороны столицы более 1,1 млрд грн и продолжит привлекать помощь от международных партнеров для подразделений территориальной обороны Киева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, выступая в начале заседания Киевсовета, пишет сайт КГГА.

"В нынешних сложных условиях мы делаем все возможное для помощи нашим ветеранам-защитникам и их семьям, поддержки внутренне перемещенных лиц, которых сегодня в Киеве почти 400 тыс. Помогаем Вооруженным силам Украины. В прошлом году поддержку сил безопасности и обороны Киева мы профинансировали из бюджета города в размере около 850 млн грн. С начала этого года – около 350 млн. И продолжаем выделять денежные средства. На этот год запланировано в целом – более 1,1 млрд грн из бюджета столицы", – сообщил Кличко.

Он отметил, что эти деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски, на закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.

"Также мы передаем бойцам на передовую помощь, которую привлекаем сами – от международных партнеров. Мы передавали автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки. И продолжаем это делать. И я благодарен всем, кто помогает, собирает и присылает то необходимое, что нужно нашим защитникам. Сегодня, например, получим от Австрии более 2 тыс. тактических аптечек для военных. И сразу передадим их на фронт подразделениям территориальной обороны Киева", – подчеркнул Кличко.

Контекст:

Он также сообщал, что на базе Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны создается новый современный центр реабилитации для украинских защитников. Он разместится на пяти гектарах земли в пределах Киева, а площадь зданий будет составлять 35 тыс. м². Первая очередь будет введена в этом году, а вторая – в 2024-м.

Киев первым готовится запустить "Электронный кабинет защитника". Военнослужащие и ветераны войны смогут получать через смартфон около 200 государственных и муниципальных услуг.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, военные, Киевсовет, деньги
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