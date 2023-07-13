Киев выделит из бюджета более 1,1 млрд грн на финансирование сил безопасности и обороны столицы – Кличко

Кличко рассказал, что деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски, на закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники и транспорт Фото: kyivcity.gov.ua

"В нынешних сложных условиях мы делаем все возможное для помощи нашим ветеранам-защитникам и их семьям, поддержки внутренне перемещенных лиц, которых сегодня в Киеве почти 400 тыс. Помогаем Вооруженным силам Украины. В прошлом году поддержку сил безопасности и обороны Киева мы профинансировали из бюджета города в размере около 850 млн грн. С начала этого года – около 350 млн. И продолжаем выделять денежные средства. На этот год запланировано в целом – более 1,1 млрд грн из бюджета столицы", – сообщил Кличко.

Он отметил, что эти деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски, на закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.

"Также мы передаем бойцам на передовую помощь, которую привлекаем сами – от международных партнеров. Мы передавали автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки. И продолжаем это делать. И я благодарен всем, кто помогает, собирает и присылает то необходимое, что нужно нашим защитникам. Сегодня, например, получим от Австрии более 2 тыс. тактических аптечек для военных. И сразу передадим их на фронт подразделениям территориальной обороны Киева", – подчеркнул Кличко.