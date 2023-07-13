В результате ночной атаки Shahed на Киев пострадали четыре человека – Офис генпрокурора

Двоих пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.

В результате падения обломков зафиксированы повреждения жилых домов и нежилого сооружения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed.

В КГВА сообщали, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей, падение обломков зафиксировано в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточняли, что по одному из адресов произошел пожар на балконе 16-этажного дома. Два человека отравились продуктами горения, от госпитализации они отказались.

Еще два человека получили осколочные ранения, они госпитализированы. В КГВА отмечали, что это 19-летняя девушка и 23-летний мужчина.



