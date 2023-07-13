В результате ночной атаки Shahed на Киев пострадали четыре человека – Офис генпрокурора

Двоих пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.
В результате падения обломков зафиксированы повреждения жилых домов и нежилого сооружения.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
Оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed.
В КГВА сообщали, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей, падение обломков зафиксировано в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах.
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточняли, что по одному из адресов произошел пожар на балконе 16-этажного дома. Два человека отравились продуктами горения, от госпитализации они отказались.
Еще два человека получили осколочные ранения, они госпитализированы. В КГВА отмечали, что это 19-летняя девушка и 23-летний мужчина.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.
Самая массированная ракетная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 24 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, была сбита 41 российская ракета.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.