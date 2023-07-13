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ВОЙНА В УКРАИНЕ

12 июля оккупанты нанесли по Украине более 60 авиаударов и совершили 64 обстрела из РСЗО – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают наносить авиаудары по Украине
Оккупанты продолжают наносить авиаудары по Украине
Фото: EPA

Российские оккупанты за сутки 12 июля нанесли по Украине более 60 авиаударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 13 июля.

В Генштабе отметили, что оккупанты 12 июля атаковали Украину 15 ударными беспилотниками иранского производства Shahed, 11 из них сбила ПВО.

"В целом враг нанес более 60 авиационных ударов и совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и населенных пунктов. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские лица, среди которых дети, разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – заявили в пресс-центре.

В ночь на 13 июля оккупанты также атаковали Украину дронами Shahed. В Генштабе заявили, что информация об этом будет обнародована позже.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0K6ar25BBvca1TAdsSjaBU9fYq7HGzhNJxXST7YC4E3SmeTVxzA6wfSJ78CRZ3RNol

В КГВА сообщали, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей.

Контекст:

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.

Самая массированная ракетная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 24 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, была сбита 41 российская ракета.

По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, дрон-камикадзе
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