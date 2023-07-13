12 июля оккупанты нанесли по Украине более 60 авиаударов и совершили 64 обстрела из РСЗО – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что оккупанты 12 июля атаковали Украину 15 ударными беспилотниками иранского производства Shahed, 11 из них сбила ПВО.

"В целом враг нанес более 60 авиационных ударов и совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и населенных пунктов. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские лица, среди которых дети, разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – заявили в пресс-центре.

В ночь на 13 июля оккупанты также атаковали Украину дронами Shahed. В Генштабе заявили, что информация об этом будет обнародована позже.

В КГВА сообщали, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей.