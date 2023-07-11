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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация нанесла 17 ударов по врагу за сутки – Генштаб ВСУ

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Украинская авиация атаковала 14 районов скопления оккупантов
Украинская авиация атаковала 14 районов скопления оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация сил обороны Украины нанесла за минувшие сутки 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов и три удара – по зенитным ракетным комплексам ВС РФ. Об этом 11 июля в вечерней сводке в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, 10 артиллерийских средств российских оккупантов на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника", – сказано в сводке.

В то же время российские оккупанты за минувшие сутки нанесли 54 авиационных удара по территории Украины и совершили 38 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, российские захватчики совершили минометные и артиллерийские обстрелы около 90 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

"К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди", – отмечается в сообщении.

Также оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed, напомнили в Генштабе. Всего было задействовано 28 БПЛА. В результате успешной боевой работы украинская противовоздушная оборона уничтожила 26 дронов-камикадзе и два разведывательных беспилотника типа Zalа.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02tcdcRJg4Zf5W7i4MQBZ1r7JbN2J9ee4pYNE9k1d2BjdunSdQiPpSp83yESaYTqEVl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 11 июля 2023 года, составили около 235 020 военных убитыми, 7983 боевые бронированные машины, 4089 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, артиллерия, беспилотники, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Воздушные силы Украины, потери армии России, дрон-камикадзе
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