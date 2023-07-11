Украинская авиация нанесла 17 ударов по врагу за сутки – Генштаб ВСУ

"Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, 10 артиллерийских средств российских оккупантов на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника", – сказано в сводке.

В то же время российские оккупанты за минувшие сутки нанесли 54 авиационных удара по территории Украины и совершили 38 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, российские захватчики совершили минометные и артиллерийские обстрелы около 90 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

"К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди", – отмечается в сообщении.

Также оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed, напомнили в Генштабе. Всего было задействовано 28 БПЛА. В результате успешной боевой работы украинская противовоздушная оборона уничтожила 26 дронов-камикадзе и два разведывательных беспилотника типа Zalа.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе ВСУ.