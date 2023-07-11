ВСУ продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях – Генштаб

Украинские войска закрепляются на позициях, занятых в ходе контрнаступления на юге Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений", – говорится в сводке.

По информации Генштаба ВСУ, на бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василевки под плотным огнем авиации и артиллерии.

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области", – сказано в сообщении.

На авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки.

"На марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка Донецкой области", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что на шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном районе и нанес авиационные удары возле Отрадного и Макаровки Донецкой области.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Золотая Балка Херсонской области", – отмечается в вечерней сводке.

В то же время, подчеркнули в Генштабе ВСУ, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.