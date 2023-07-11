ВСУ продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях – Генштаб

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений", – говорится в сводке.
По информации Генштаба ВСУ, на бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василевки под плотным огнем авиации и артиллерии.
"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области", – сказано в сообщении.
На авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки.
"На марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка Донецкой области", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Там добавили, что на шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном районе и нанес авиационные удары возле Отрадного и Макаровки Донецкой области.
"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Золотая Балка Херсонской области", – отмечается в вечерней сводке.
В то же время, подчеркнули в Генштабе ВСУ, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 11 июля 2023 года, составили около 235 020 военных убитыми, 7983 боевых бронированных машин, 4089 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.