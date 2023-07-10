Продолжаются тяжелые бои. ВСУ обороняются на пяти направлениях и наступают на двух – Генштаб

"Противник сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои", – сказано в сводке.

В Генштабе ВСУ отметили, что на купянском направлении украинские воины "стойко держат оборону", при этом об атакующих действиях противника не сообщалось – оккупанты произвели только артиллерийские и минометные обстрелы.

На лиманском направлении российские захватчики также не наступали – наносили авиаудары и обстреливали украинские позиции из артиллерии, рассказали в ВСУ.

"На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что на авдеевском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северного Донецкой области.

"На марьинском направлении под враждебным огнем артиллерии наши защитники отразили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка [Донецкой области]", – заявили в Генштабе.

Там добавили, что на шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – резюмировали в Генштабе ВСУ.