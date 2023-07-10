Продолжаются тяжелые бои. ВСУ обороняются на пяти направлениях и наступают на двух – Генштаб

"Противник сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои", – сказано в сводке.
В Генштабе ВСУ отметили, что на купянском направлении украинские воины "стойко держат оборону", при этом об атакующих действиях противника не сообщалось – оккупанты произвели только артиллерийские и минометные обстрелы.
На лиманском направлении российские захватчики также не наступали – наносили авиаудары и обстреливали украинские позиции из артиллерии, рассказали в ВСУ.
"На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что на авдеевском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северного Донецкой области.
"На марьинском направлении под враждебным огнем артиллерии наши защитники отразили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка [Донецкой области]", – заявили в Генштабе.
Там добавили, что на шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.
На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – резюмировали в Генштабе ВСУ.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.
По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 234 480 российских оккупантов.