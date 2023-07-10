"Соразмерно с площадью Одессы". В Генштабе ВСУ рассказали о ходе деоккупации украинских территорий

С начала наступления на мелитопольском и бердянском направлениях силы обороны освободили 169 км² украинской территории Фото: ЕРА

За минувшую неделю в результате наступательных действий на мелитопольском и бердянском направлениях подразделения ВСУ продвинулись более чем на 1 км, а с начала наступления – на 8,6 км.

"За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 км² украинской земли. С начала наступления на мелитопольском и бердянском направлениях силы обороны Украины освободили от российских захватчиков 169 км². Что приблизительно соразмерно с площадью города Одесса! На этих территориях проходят мероприятия по разминированию местности", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении на прошлой неделе украинские воины освободили от российских захватчиков 4 км² территории. В общей сложности освобожденная площадь на этом направлении составляет 24 км².