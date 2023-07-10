"Соразмерно с площадью Одессы". В Генштабе ВСУ рассказали о ходе деоккупации украинских территорий

За минувшую неделю в результате наступательных действий на мелитопольском и бердянском направлениях подразделения ВСУ продвинулись более чем на 1 км, а с начала наступления – на 8,6 км.
"За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 км² украинской земли. С начала наступления на мелитопольском и бердянском направлениях силы обороны Украины освободили от российских захватчиков 169 км². Что приблизительно соразмерно с площадью города Одесса! На этих территориях проходят мероприятия по разминированию местности", – говорится в сообщении.
На бахмутском направлении на прошлой неделе украинские воины освободили от российских захватчиков 4 км² территории. В общей сложности освобожденная площадь на этом направлении составляет 24 км².
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 234 480 российских оккупантов.