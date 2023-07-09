Украинская армия отбила атаки оккупантов на пяти направлениях и продолжает наступать на двух – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 27 боевых столкновений", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что враг безуспешно атаковал на авдеевском направлении (в районе Авдеевки Донецкой области), марьинском (в районе Марьинки), шахтерском (в районе Новомихайловки Донецкой области), лиманском (западнее Спорного Донецкой области) и бахмутском (в районе Дубово-Василевки Донецкой области).
Свои атаки противник сопровождает работой боевой авиации. Кроме того, оккупанты наносят артиллерийские удары по всей линии фронта.
"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. [...] Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – описали ситуацию в Генштабе ВСУ.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.