11 артиллерийских систем, средства ПВО и РЭБ. Генштаб ВСУ рассказал о результативных ударах по врагу

"Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что за сутки в результате боевой работы подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили пять дронов-камикадзе типа Shahed, а "часть ударных БПЛА попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях".
Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 8 июля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 233 440 человек личного состава.