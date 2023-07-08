11 артиллерийских систем, средства ПВО и РЭБ. Генштаб ВСУ рассказал о результативных ударах по врагу

За сутки, по данным Генштаба, украинская армия нанесла 24 результативных удара по врагу Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что за сутки в результате боевой работы подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили пять дронов-камикадзе типа Shahed, а "часть ударных БПЛА попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях".