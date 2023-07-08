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ВОЙНА В УКРАИНЕ

11 артиллерийских систем, средства ПВО и РЭБ. Генштаб ВСУ рассказал о результативных ударах по врагу

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За сутки, по данным Генштаба, украинская армия нанесла 24 результативных удара по врагу
За сутки, по данным Генштаба, украинская армия нанесла 24 результативных удара по врагу
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

В течение суток украинская армия нанесла 24 результативных удара по военным целям российских оккупантов на украинской территории. Об этом проинформировал 8 июля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что за сутки в результате боевой работы подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили пять дронов-камикадзе типа Shahed, а "часть ударных БПЛА попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02EaFvSdZmWoUP9eBTrQiSLJTemktF3njBBP5GDR6JBeXBRn8kubGZMPpEgvvLHrYbl

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 8 июля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 233 440 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, ракеты, потери армии России
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