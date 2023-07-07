Генштаб ВСУ: Оккупанты безуспешно атаковали в Луганской и Донецкой областях, силы обороны наступают на юге

Силы обороны Украины 7 июля отразили атаки оккупантов на купянском, лиманском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

Отмечается, что на купянском направлении силы обороны Украины отразили все атаки оккупантов в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

"На лиманском направлении… противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестового Луганской области, успеха не имел… На авдеевском направлении враг при поддержке авиации совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Невельского Донецкой области, – сказано в сообщении. – На марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отбили все атаки в районе города Марьинка. На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области".

По данным Генштаба ВСУ, на запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских военных.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", – говорится в сообщении.

Как указали в Генштабе, на волынском и полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, а на северском и слобожанском – противник сохраняет военное присутствие.

Оккупанты за сутки нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Ольшаны Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спорное, Богдановка, Александро-Шультино, Белая Гора, Северное, Красногоровка и Великая Новоселка Донецкой области.

Также российские войска обстреляли из разных видов вооружения районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.