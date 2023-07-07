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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили более 500 оккупантов и семь ракет – Генштаб ВСУ

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Украинские военные нанесли потери армии захватчиков
Украинские военные нанесли потери армии захватчиков
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 232 810 российских оккупантов. Об этом 7 июля сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 510 российских захватчиков.

Другие потери оккупантов в Украине составили:

  • танки – 4070 (+2);
  • боевые бронированные машины – 7944 (+12);
  • артиллерийские системы – 4330 (+20);
  • РСЗО – 658 (+1);
  • средства ПВО – 408 (+4);
  • самолеты – 315;
  • вертолеты – 309;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3652 (+17);
  • крылатые ракеты – 1271 (+7);
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 6898 (+10);
  • специальная техника – 612 (+7).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid022SwiJyny8qysajgYsd9UM33BYecBhCujiatoheW2TYBtsPjR5o1Q7Y9S26xGskPLl

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. 

Теги: Генштаб ВСУ, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, ракеты, потери армии России
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