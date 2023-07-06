Украинские военные на таврийском направлении продвигаются вперед и освобождают территории. Имеют успехи – Тарнавский

"На таврийском направлении продолжается продвижение сил обороны вперед и освобождение наших территорий. Воины имеют успехи", – говорится в сообщении.

Украинские военные выполнили 1293 огневые задачи на этом направлении.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот", – написал Тарнавский.

Также силы обороны уничтожили 47 единиц российской военной техники, в частности: шесть танков, три ББМ, четыре пушки Д-30, пушку "Гиацинт-С", четыре беспилотника Zala, беспилотник Supercam, две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубицу "Мста-С", комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", зенитный ракетный комплекс "Бук", РЛС "Зоопарк", две станции РЭБ и автомобильную технику. Также были уничтожены пять складов боеприпасов.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что его "раздражают" заявления о якобы медленном контрнаступлении Украины. "Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, делая ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам "шоу", наблюдателям, но это их проблемы", – подчеркнул Залужный.

5 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на мелитопольском и бердянском направлениях и вернули под контроль почти 160 км² территории.