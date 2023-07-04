Силы обороны продвигаются на таврийском направлении. Враг выбит из ряда позиций – Тарнавский

"Силы обороны продвигаются вперед на таврийском направлении. Враг выбит из ряда позиций", – написал он.

Тарнавский сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1283 огневые задачи, потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти три роты.

Также уничтожено 36 единиц российской техники, в частности, два танка, девять ББМ, две пушки Д-30, четыре "Града", три беспилотника Supercam, беспилотники "Ланцет" и "Орлан-10", две пушки "Гиацинт-Б", пушка "Гиацинт-С", зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С и "Тор", две самоходные артиллерийские установки "Акация", станция радиоэлектронной борьбы и автомобильная техника. Также уничтожены два склада с боеприпасами и один пункт управления.