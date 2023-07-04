Силы обороны продвигаются на таврийском направлении. Враг выбит из ряда позиций – Тарнавский

"Силы обороны продвигаются вперед на таврийском направлении. Враг выбит из ряда позиций", – написал он.
Тарнавский сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1283 огневые задачи, потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти три роты.
Также уничтожено 36 единиц российской техники, в частности, два танка, девять ББМ, две пушки Д-30, четыре "Града", три беспилотника Supercam, беспилотники "Ланцет" и "Орлан-10", две пушки "Гиацинт-Б", пушка "Гиацинт-С", зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С и "Тор", две самоходные артиллерийские установки "Акация", станция радиоэлектронной борьбы и автомобильная техника. Также уничтожены два склада с боеприпасами и один пункт управления.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
По данным Генштаба ВСУ на 4 июля, Силы обороны ликвидировали уже около 231 030 российских оккупантов, 4059 танков, 4252 артиллерийские системы, 647 РСЗО, 315 самолетов, 309 вертолетов и 18 кораблей и катеров.