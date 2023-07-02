Силы обороны на таврийском направлении имеют успехи и продвигаются вперед – Тарнавский

"Силы обороны на таврийском направлении имеют успехи и продвигаются вперед. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневую задачу", – написал он.
Тарнавский сообщил, что потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти две роты.
Также силы обороны уничтожили 14 единиц военной техники противника, в частности, БТР, реактивную систему залпового огня "Град", противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", три беспилотника Zala, три пушки 2А36 "Гиацинт-Б", две самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион", гаубицу 2А65 "Мста-Б” и автомобильную технику.
Кроме этого, уничтожены четыре склада боеприпасов.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня. За это время был освобожден ряд населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.