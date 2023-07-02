Силы обороны на таврийском направлении имеют успехи и продвигаются вперед – Тарнавский

5 июня в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям Фото: EPA

"Силы обороны на таврийском направлении имеют успехи и продвигаются вперед. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневую задачу", – написал он.

Тарнавский сообщил, что потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти две роты.

Также силы обороны уничтожили 14 единиц военной техники противника, в частности, БТР, реактивную систему залпового огня "Град", противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", три беспилотника Zala, три пушки 2А36 "Гиацинт-Б", две самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион", гаубицу 2А65 "Мста-Б” и автомобильную технику.

Кроме этого, уничтожены четыре склада боеприпасов.