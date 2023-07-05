Девять складов боеприпасов и 25 единиц военной техники. Тарнавский рассказал об успехах украинских войск на таврийском направлении

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 25 единиц военной техники противника", – написал Тарнавский и опубликовал видео с поражением целей.

Среди перечисленных им потерь оккупантов – две боевые бронированные машины, три пушки Д-30, пушка "Гиацинт-Б", зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор", радиолокационная станция "Зоопарк" и автомобильная техника.

Также, по данным командующего, уничтожено девять складов боеприпасов врага.