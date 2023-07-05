Девять складов боеприпасов и 25 единиц военной техники. Тарнавский рассказал об успехах украинских войск на таврийском направлении

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 25 единиц военной техники противника", – написал Тарнавский и опубликовал видео с поражением целей.
Среди перечисленных им потерь оккупантов – две боевые бронированные машины, три пушки Д-30, пушка "Гиацинт-Б", зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор", радиолокационная станция "Зоопарк" и автомобильная техника.
Также, по данным командующего, уничтожено девять складов боеприпасов врага.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, силы обороны ликвидировали уже около 231 700 российских оккупантов, 4062 танка, 4288 артиллерийских систем и другую военную технику.