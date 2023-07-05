Армия РФ потеряла в Украине половину своей боеспособности – глава британского Штаба обороны

По его данным, в прошлом году РФ смогла произвести 10 млн артиллерийских снарядов, но в дальнейшем сможет делать, в лучшем случае, 1 млн снарядов в год. Также оккупанты потеряли 2,5 тыс. танков, а пополнять запас могут со скоростью не более 200 машин в год, сказал Радакин.
Британский военачальник назвал вторжение в Украину "катастрофическим провалом для России" и высоко оценил успехи украинских военных в продолжающемся контрнаступлении. По его словам, за последние несколько недель Украина отвоевала больше территории, чем Россия за последний год.
Он отметил, что оккупанты создали значительные укрепления на захваченных территориях, в том числе – обширные минные поля. Без воздушного прикрытия и достаточного количества другого оружия и техники силы обороны продвигаются медленнее, чем могли бы.
Однако ограничивать украинские наступательные действия определенным временем несправедливо, поскольку контрнаступление – это комплекс мер, добавил он.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
Силы обороны за неделю деоккупировали более 37 км² территории на востоке и юге Украины, заявили в Минобороны 3 июля. Всего, по данным ведомства, освобожденная площадь на юге составляет 158,4 км².
Украинские военные с начала полномасштабного нападения РФ ликвидировали уже около 231 700 российских оккупантов, а также тысячи единиц их вооружения, проинформировали в Генштабе ВСУ утром 5 июля.