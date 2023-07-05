Армия РФ потеряла в Украине половину своей боеспособности – глава британского Штаба обороны

За последние несколько недель Украина отвоевала больше территории, чем Россия за последний год – Радакин Фото: ЕРА

По его данным, в прошлом году РФ смогла произвести 10 млн артиллерийских снарядов, но в дальнейшем сможет делать, в лучшем случае, 1 млн снарядов в год. Также оккупанты потеряли 2,5 тыс. танков, а пополнять запас могут со скоростью не более 200 машин в год, сказал Радакин.

Британский военачальник назвал вторжение в Украину "катастрофическим провалом для России" и высоко оценил успехи украинских военных в продолжающемся контрнаступлении. По его словам, за последние несколько недель Украина отвоевала больше территории, чем Россия за последний год.

Он отметил, что оккупанты создали значительные укрепления на захваченных территориях, в том числе – обширные минные поля. Без воздушного прикрытия и достаточного количества другого оружия и техники силы обороны продвигаются медленнее, чем могли бы.

Однако ограничивать украинские наступательные действия определенным временем несправедливо, поскольку контрнаступление – это комплекс мер, добавил он.