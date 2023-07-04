В Мариуполе за две недели нашли восемь убитых оккупантов, они погибают при "загадочных обстоятельствах" – горсовет

Оккупанты видят, что мариупольцы их не любят, отметили в горсовете Фото: EPA (архив)

"За последние две недели в разных районах Мариуполя было найдено восемь убитых военных. Шестеро из них были зарезаны, двое – застрелены в затылок", – сказано в сообщении со ссылкой на слова российского офицера, который находится в городе.

Так, по его словам, факты смертей тщательно скрываются, "чтобы среди оккупантов не началась паника".

В горсовете отметили: оккупанты видят, что мариупольцы их не любят, поэтому подозревают местных жителей.

"И неудивительно, мариупольцы не рады российским оккупантам и ждут Украину", – говорится в сообщении.

23 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что партизаны ликвидировали в городе четырех офицеров-оккупантов.