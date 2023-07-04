В Мариуполе за две недели нашли восемь убитых оккупантов, они погибают при "загадочных обстоятельствах" – горсовет

"За последние две недели в разных районах Мариуполя было найдено восемь убитых военных. Шестеро из них были зарезаны, двое – застрелены в затылок", – сказано в сообщении со ссылкой на слова российского офицера, который находится в городе.
Так, по его словам, факты смертей тщательно скрываются, "чтобы среди оккупантов не началась паника".
В горсовете отметили: оккупанты видят, что мариупольцы их не любят, поэтому подозревают местных жителей.
"И неудивительно, мариупольцы не рады российским оккупантам и ждут Украину", – говорится в сообщении.
23 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что партизаны ликвидировали в городе четырех офицеров-оккупантов.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.
В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. военных для наступления. В дальнейшем переброска техники и живой силы продолжилась. В июне в связи с активизацией боевых действий интенсивность переброски войск РФ через Мариуполь выросла.