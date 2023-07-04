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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мариупольцы показали, как сегодня выглядит "Азовсталь". Видео

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Россияне полностью разрушили "Азовсталь"
Россияне полностью разрушили "Азовсталь"
Фото: EPA

Один из жителей оккупированного Мариуполя Донецкой области смог попасть на уничтоженное россиянами предприятие "Азовсталь" и снять, что там происходит. Видео опубликовал Мариупольский городской совет 4 июля.

На видео видно, что оккупанты не проводят никаких восстановительных работ на территории украинского комбината – там остались только развалины и обломки, пишет горсовет. Территория предприятия, по словам автора видео, сейчас похожа на что-то инопланетное.

"Азовсталь" – место нашей силы и несокрушимости, где почти три месяца защитники и защитницы держали оборону города. Теперь россияне разбирают предприятие на металл", – говорится в сообщении.

В горсовете пообещали, что после деоккупации города там появится мемориал, который будет напоминать обо всех защитниках Мариуполя.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Оккупанты обстреливали город из всех видов оружия. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода до начала мая также были сотни гражданских.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Мариуполь, Азовсталь, видео, война России против Украины, российские оккупанты
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