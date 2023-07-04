Мариупольцы показали, как сегодня выглядит "Азовсталь". Видео

На видео видно, что оккупанты не проводят никаких восстановительных работ на территории украинского комбината – там остались только развалины и обломки, пишет горсовет. Территория предприятия, по словам автора видео, сейчас похожа на что-то инопланетное.

"Азовсталь" – место нашей силы и несокрушимости, где почти три месяца защитники и защитницы держали оборону города. Теперь россияне разбирают предприятие на металл", – говорится в сообщении.

В горсовете пообещали, что после деоккупации города там появится мемориал, который будет напоминать обо всех защитниках Мариуполя.