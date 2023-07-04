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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Последние дни особенно урожайные". Данилов назвал текущую "задачу номер один" сил обороны Украины в войне против РФ

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Война на уничтожение равна войне за километры, отметил Данилов
Война на уничтожение равна войне за километры, отметил Данилов
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Силы обороны Украины (СОУ) в настоящее время в войне против страны-агрессора РФ пытаются уничтожить как можно больше оккупантов и их вооружения. Об этом 4 июля в Twitter проинформировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"СОУ на данном этапе активных боевых действий выполняют задачу номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплекта, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии", – написал Данилов.

По его словам, "последние дни особенно урожайные".

"Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второго. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", – резюмировал Данилов.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

Силы обороны за неделю деоккупировали более 37 км² территории на востоке и юге Украины, заявили в Минобороны 3 июля. Всего, по данным ведомства, освобожденная площадь на юге составляет 158,4 км².

Украинские военные с начала полномасштабного нападения РФ ликвидировали уже 231 030 российских оккупантов, а также тысячи единиц их вооружения, проинформировали в Генштабе ВСУ утром 4 июля.

Теги: СНБО, война России против Украины, Алексей Данилов, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация, силы обороны Украины
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