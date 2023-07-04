Глава военного комитета НАТО: У Украины есть преимущество в войне против РФ

Его спросили, может ли Украина выиграть войну против России без предоставления ей западных истребителей, о которых просит Киев.
Бауэр ответил, что, по его мнению, "у Украины есть преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо выше моральный дух и мотивацию". "Из истории мы знаем, что это очень важная часть военных операций – мы снова видим это здесь, в Украине, люди воюют за свое, это экзистенциальная борьба", – добавил он.
В то же время, как указал адмирал, "это тяжело, это нелегкая работа".
Бауэр считает, что силы обороны Украины, безусловно, могут добиться успеха в войне против оккупантов, но "на это нужно время".
Когда они продвинутся вперед и деоккупируют больше территории, продолжил глава военного комитета НАТО, "им придется взять дальние системы противовоздушной обороны и защищать то, что они только что получили".
Бауэр, говоря о контрнаступлении Украины, заявлял 3 июля, что украинские войска "правы, что проявляют осторожность, чтобы избежать больших потерь", пока ищут слабые места в обороне противника. Он рассказал, что силы обороны Украины прорывают оборонительные препятствия российской армии глубиной иногда до 30 км.
По мнению главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, контрнаступление Украины будет очень трудным, очень долгим и "очень, очень кровавым".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
Силы обороны за неделю деоккупировали более 37 км² территории на востоке и юге Украины, заявили в Минобороны 3 июля. Всего, по данным ведомства, освобожденная площадь на юге составляет 158,4 км².
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что недоволен, когда слышит заявления о якобы "медленном" контрнаступлении Украины. По его словам, подобные упреки в адрес украинской армии его "раздражают". "Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, делая ставки или что-то в этом роде", – отметил Залужный.