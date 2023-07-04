Глава военного комитета НАТО: У Украины есть преимущество в войне против РФ

У Украины есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо выше моральный дух и мотивацию, отметил Бауэр Фото: EPA

Его спросили, может ли Украина выиграть войну против России без предоставления ей западных истребителей, о которых просит Киев.

Бауэр ответил, что, по его мнению, "у Украины есть преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо выше моральный дух и мотивацию". "Из истории мы знаем, что это очень важная часть военных операций – мы снова видим это здесь, в Украине, люди воюют за свое, это экзистенциальная борьба", – добавил он.

В то же время, как указал адмирал, "это тяжело, это нелегкая работа".

Бауэр считает, что силы обороны Украины, безусловно, могут добиться успеха в войне против оккупантов, но "на это нужно время".

Когда они продвинутся вперед и деоккупируют больше территории, продолжил глава военного комитета НАТО, "им придется взять дальние системы противовоздушной обороны и защищать то, что они только что получили".

Бауэр, говоря о контрнаступлении Украины, заявлял 3 июля, что украинские войска "правы, что проявляют осторожность, чтобы избежать больших потерь", пока ищут слабые места в обороне противника. Он рассказал, что силы обороны Украины прорывают оборонительные препятствия российской армии глубиной иногда до 30 км.

По мнению главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, контрнаступление Украины будет очень трудным, очень долгим и "очень, очень кровавым".