Война против Украины нарушила устоявшуюся национальную стратегию РФ – британская разведка

В ведомстве отметили, что воинские формирования, стянутые со всей России, в настоящее время "несут основную тяжесть контрнаступления Украины".

"В Запорожской области 58-я общевойсковая армия обороняет сильно укрепленные рубежи; обычно она защищает неспокойный Кавказский регион России. В районе Великой Новоселки фронт держат 5-я общевойсковая армия и морская пехота; они обычно базируются за 7000 км в качестве противовеса китайской мощи. Вокруг Бахмута оборона в настоящее время в основном сформирована вокруг воздушно-десантных полков, обычно дислоцированных на западе России, которые обычно действуют как элитные силы быстрого реагирования в случае напряженности в отношениях с НАТО. То, как Россия принимает риски в Евразии, показывает, как война нарушила устоявшуюся российскую национальную стратегию", – говорится в сообщении.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.