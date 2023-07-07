Генштаб ВСУ подвел итоги ракетного удара РФ по Украине 6 июля и сообщил о ночной атаке дронами

По данным Генштаба, во Львове вчера ночью были попадания трех ракет Фото: EPA

Накануне Воздушные силы ВСУ сообщали, что оккупанты использовали 10 ракет.

В Генштабе отметили, что семь ракет были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил, но три "Калибра" попали по городу Львов и один – по частному дому в Черкасской области.

В результате атаки на Львов есть погибшие и раненые, повреждено и разрушено более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура, подчеркнули в сводке.

Кроме того, враг нанес 57 авиационных ударов, четыре из которых – иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Все четыре дрона-камикадзе были уничтожены украинской ПВО.

Также оккупанты совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

"Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", – добавили в Генштабе.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой, подчеркнули в сводке.