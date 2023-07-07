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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ подвел итоги ракетного удара РФ по Украине 6 июля и сообщил о ночной атаке дронами

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По данным Генштаба, во Львове вчера ночью были попадания трех ракет
По данным Генштаба, во Львове вчера ночью были попадания трех ракет
Фото: EPA

По уточненной информации, за сутки 6 июля РФ нанесла ракетные удары по Украине, применив 11 крылатых ракет "Калибр". Об этом утром 7 июля сообщил Генштаб ВСУ.

Накануне Воздушные силы ВСУ сообщали, что оккупанты использовали 10 ракет. 

В Генштабе отметили, что семь ракет были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил, но три "Калибра" попали по городу Львов и один  по частному дому в Черкасской области.

В результате атаки на Львов есть погибшие и раненые, повреждено и разрушено более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура, подчеркнули в сводке.

Кроме того, враг нанес 57 авиационных ударов, четыре из которых – иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Все четыре дрона-камикадзе были уничтожены украинской ПВО.

Также оккупанты совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

"Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", – добавили в Генштабе.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой, подчеркнули в сводке.

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Контекст:

Оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Львовскую область ракетами "Калибр" с Черного моря. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".

В результате российской атаки во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома. Мэр города Андрей Садовый заявлял, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".

Известно о семи погибших, 40 человек ранены. В память о погибших во Львове объявили двухдневный траур.

Глава ОВА сообщал, что вследствие удара есть разрушения более чем в 30 домах, 250 квартирах, 10 общежитиях, доме ребенка, двух вузах и санаторной школе. Во Львове повреждена подстанция.

Теги: Львов, Генштаб ВСУ, Черкасская область, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, дрон-камикадзе
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