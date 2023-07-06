"Была вероятность удара по Киеву". Игнат сообщил, что "Калибры", которыми РФ атаковала Львов, сначала летели на север

"Около 1.00 и подводные, и надводные носители запустили эти ракеты, которые сначала двигались на север, используя и Днепр, и рельеф местности, как обычно враг делает с [дронами-камикадзе] Shahed, и с крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Русла рек они всегда используют, чтобы как можно дальше продвинулись ракеты, чтобы обойти систему ПВО. В этот раз, следуя на север... Была вероятность, что будет Киев под ударом, но они резко повернули на запад и атаковали Львов", – сказал он.
Игнат также заявил, что для сбивания большего количества крылатых ракет, в том числе "Калибров", Украине нужны истребители F-16.
В ночь на 6 июля оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые.
По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря. Семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".
По последней информации от ГСЧС, погибли четыре человека, 37 пострадали. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что 13 пострадавших госпитализированы. Разрушениям вследствие удара подверглись более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Во Львове повреждена подстанция, 150 абонентов остаются без электричества.