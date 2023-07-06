"Была вероятность удара по Киеву". Игнат сообщил, что "Калибры", которыми РФ атаковала Львов, сначала летели на север

"Около 1.00 и подводные, и надводные носители запустили эти ракеты, которые сначала двигались на север, используя и Днепр, и рельеф местности, как обычно враг делает с [дронами-камикадзе] Shahed, и с крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Русла рек они всегда используют, чтобы как можно дальше продвинулись ракеты, чтобы обойти систему ПВО. В этот раз, следуя на север... Была вероятность, что будет Киев под ударом, но они резко повернули на запад и атаковали Львов", – сказал он.

Игнат также заявил, что для сбивания большего количества крылатых ракет, в том числе "Калибров", Украине нужны истребители F-16.