Во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки РФ

"Объявляем во Львове двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город. Вечная память", – написал Садовый.

Контекст:

Оккупанты атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря, семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".

В результате российской атаки во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома. Садовый заявлял, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".

По последней информации от ГСЧС, погибли четыре человека, 37 пострадали. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что 13 пострадавших госпитализированы.

Разрушениям вследствие удара подверглись более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Во Львове повреждена подстанция, 150 абонентов остаются без электричества.

Козицкий проинформировал, что рядом с домом есть укрытие, на момент обстрела оно было открыто, но там было только пять человек.