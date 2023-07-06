"Путин намеренно выбирает своей мишенью украинский народ". В ЕС отреагировали на крупнейшую ракетную атаку оккупантов на Львов

"Крупнейшая на сегодняшний день атака на Львов прошлой ночью еще раз доказывает – после подобных зверств на этой неделе в Сумах, Первомайском и Краматорске, – что [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин намеренно выбирает своей мишенью украинский народ", – отметил Стано.

Он отметил, что умышленный обстрел объектов гражданской инфраструктуры является военным преступлением.

"Россия будет привлечена к ответственности", – подчеркнул Стано.

Контекст:

Оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря, семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".

В результате российской атаки во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома. Мэр города Андрей Садовый заявлял, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".

По последней информации от ОВА, погибли пять человек. Еще 40 получили ранения, указали в ГСЧС.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что вследствие удара есть разрушения в более чем 30 домах, 250 квартирах, 10 общежитиях, доме ребенка, двух вузах и санаторной школе. Во Львове повреждена подстанция, 150 абонентов остаются без электричества.

Козицкий также отметил, что рядом с домом находится укрытие, на момент обстрела оно было открыто, но там было только пять человек.