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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел россиянами Львова. Число погибших выросло до пяти

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Из-под завалов во Львове достали тело женщины
Из-под завалов во Львове достали тело женщины
Фото: Андрій Садовий / Telegram

Количество жертв в результате ночного ракетного обстрела россиянами Львова увеличилось до пяти. Об этом 6 июля сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Из-под завалов достали тело женщины. Искренние соболезнования родным. Спасатели продолжают работать на месте трагедии", – сообщил он.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, количество пострадавших на месте ракетного удара увеличилось до 40 человек. Спасены семь человек, эвакуированы – 64.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/1012146793124300/

Контекст:

В ночь на 6 июля оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые. Мэр города Андрей Садовый заявил, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря. Семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".

Козицкий сообщал, что вследствие удара есть разрушения в более чем 30 домах, 250 квартирах, 10 общежитиях, доме ребенка, двух вузах и санаторной школе. Во Львове повреждена подстанция, 150 абонентов остаются без электричества.

Козицкий также отметил, что рядом с домом находится укрытие, на момент обстрела оно было открыто, но там было только пять человек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Львов, война, жертвы, обстрелы, война России против Украины, женщины, трагедия, разрушения, погибшие, Максим Козицкий, россияне
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