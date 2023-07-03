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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв ракетного удара РФ по Краматорску выросло до 13. В больнице скончалась украинская писательница Амелина

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Амелина получила ранения 27 июня во время ракетного удара страны-агрессора РФ по кафе в центре Краматорска
Амелина получила ранения 27 июня во время ракетного удара страны-агрессора РФ по кафе в центре Краматорска
Фото: Victoria Amelina / Facebook

В больнице Днепра скончалась украинская писательница Виктория Амелина, которая получила ранения 27 июня во время ракетного удара страны-агрессора РФ по кафе в центре Краматорска Донецкой области. Об этом 2 июля сообщается на сайте PEN-клуба Украины.

"С огромной болью сообщаем, что 1 июля в больнице Мечникова в Днепре перестало биться сердце писательницы Виктории Амелиной. Ее жизнь оборвалась из-за ранения, несовместимого с жизнью, вызванного ракетным ударом российских оккупантов по ресторану в Краматорске 27 июня 2023 года", – сказано в сообщении.

В PEN-клубе отметили, что распространяют новость, когда о ней узнали все родные Виктории и с их согласия.

"Амелина… находилась в Краматорске вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей. Когда они ужинали в ресторане Ria Lounge в центре города, российские оккупанты нанесли ракетный удар по этому зданию, в результате чего Виктория получила тяжелые ранения. Врачи и парамедики в Краматорске и Днепре делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, ранение было смертельным. В последние дни жизни Виктории рядом с ней были ее родные и друзья", – говорится в сообщении.

Как указали в PEN-клубе, в ближайшее время семья писательницы сообщит о времени и месте прощания с Амелиной в Киеве и Львове.

Контекст:

Россияне атаковали Краматорск 27 июня двумя ракетами "Искандер", сообщили в Офисе генпрокурора. Удар пришелся по зданию кафе.

В ГСЧС ранее сообщали, что в результате атаки оккупантов погибли 12 человек, в том числе трое детей.

СБУ задержала подозреваемого в корректировке российского ракетного удара по Краматорску. Его арестовали.

Теги: Украина, Донецкая область, Краматорск, больница, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, кафе, российские оккупанты, Виктория Амелина
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