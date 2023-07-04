Количество погибших от удара в Сумах выросло до трех

По его данным, ранен 21 человек. Четверо еще остаются в больницах, написал мэр.

В Сумской областной военной администрации сообщили, что вечером 3 июля, в 22.00, из-под завалов достали тело женщины, которая стала третьей жертвой атаки.

Ранее в ОВА сообщали о двух погибших.

Контекст:

Атака на Сумы произошла утром 3 июля. В ОВА сообщали, что в результате попадания повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удар был нанесен по зданию Службы безопасности Украины.