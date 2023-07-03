Россия дронами атаковала в Сумах здание СБУ – Зеленский

Президент отметил, что пока Украина не имеет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю свою территорию и сбивать все вражеские цели.

"Враг этим пользуется, как сегодня – нанеся очередной террористический удар по городу Сумы иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины. В результате этих ударов есть раненые, есть погибшие... Мои соболезнования! Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы наша ПВО стала сильнейшей", – сказал он.

Зеленский добавил, что сегодня ему докладывал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук о действиях Украины по усилению ПВО.

"Чтобы украинский воздушный щит смог закрыть от российского террора всю нашу территорию, а в перспективе – стать основой для европейского воздушного щита. Это абсолютно нужно и абсолютно возможно", – уверен президент.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube